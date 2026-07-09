BSNL ने लॉन्च कर दिया iPhone से भी महंगा फोन! कीमत ने मचाई हलचल, जानिए फीचर्स और आखिर क्यों है इतना खास?

BSNL Satellite Phone: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने टेक मार्केट में एक ऐसा धमाका किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. BSNL ने एक नया सैटेलाइट फोन (Satellite Phone) लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट रहे हैं.

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BSNL Phone

क्या BSNL देगा iPhone और एंड्राइड को टक्कर?

BSNL सैटेलाइट फोन किसके लिए लॉन्च किया गया है?

इस फोन की खूबियां कर देंगी आपको हैरान

इस फोन से बिना नेटवर्क भी कर सकते हैं कॉल!

BSNL Satellite Phone: जब भी फोन की बात आती है तो हर किसी के जुबां पर एंड्राइड या आईफोन का ही नाम आता है. लेकिन आज हर कोई सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के नए फोन के बारे में चर्चा कर रहा है. क्योंकि कंपनी ने मार्केट में एक ऐसा फोन लॉन्च किया है जिसकी कीमत प्रीमियम स्मार्टफोन्स जैसे Apple iPhone 17, iPhone 17 Pro और Samsung Galaxy S26 Ultra से भी कहीं ज्यादा है. आखिर इस फोन में ऐसा क्या खास है, इसकी कीमत इतनी क्यों है, और इसे कौन-कौन खरीद सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.

क्या है BSNL सैटेलाइट फोन की कीमत?

अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई आम स्मार्टफोन है, तो आप गलत हैं. यह एक सैटेलाइ फोन है और BSNL ने अपने सैटेलाइट फोन से जुड़ी जानकारी अपने X अकाउंट पर शेयर की है. टैक्स समेत इस सैटेलाइट फोन की कीमत 1,34,166 रुपये तय की गई है. यही वजह है कि इसकी कीमत की तुलना दुनिया के सबसे महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स से की जा रही है.

क्या आम जनता खरीद सकती है यह फोन?

सैटेलाइट फोन का नाम सुनकर आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या इस फोन को आम जनता भी खरीद सकती है. तो बता दें कि यह एक कमर्शियल सैटेलाइट फोन है, जिसे आम जनता बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकती. दूरसंचार विभाग (DoT) के नियमों के मुताबिक, भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने के लिए विशेष सरकारी मंजूरी या लाइसेंस की आवश्यकता होती है. कोई भी नागरिक या संस्था बिना इजाजत के इसका उपयोग नहीं कर सकती.

When conventional mobile networks can’t reach, the BSNL Satellite Phone keeps you connected. Designed for challenging environments, making it an ideal solution for Defence, Maritime, Disaster Response, Mining, Remote Operations and Adventure Travel. Why Choose BSNL Satellite… pic.twitter.com/Fc6vsahxRn — BSNL India (@BSNLCorporate) July 9, 2026

किसके लिए सबसे बेस्ट है यह फोन?

BSNL के मुताबिक, यह फोन आम यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि:

डिफेंस और सुरक्षा बल (Defense Forces)

समुद्री कार्य और नेवी (Maritime Operations)

आपदा प्रबंधन टीमें (Disaster Management)

माइनिंग और माउंटेनियरिंग (Mining & Trekking)

दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले लोग

तीर्थयात्री और एडवेंचर ट्रेवलर्स

और पढ़ें: iPhone Battery Health: कहीं अंदर ही अंदर बूढ़ा तो नहीं हो रहा आपका iPhone? इस एक सेटिंग से चेक करें बैटरी हेल्थ, मिनटों में खुल जाएगा पूरा चिट्ठा

आखिर क्यों खास है BSNL का यह सैटेलाइट फोन?

कीमत के बाद अब बात करते हैं BSNL के सैटे​लाइट फोन की खूबियां के बारे में जो इसे खास बनाती हैं. जहां आम स्मार्टफोन मोबाइल टावर के सिग्नल पर काम करते हैं, वहीं यह फोन सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स से कनेक्ट होता है. इस फोन की मुख्य खासियत ये हैं:

नो-नेटवर्क जोन में भी कॉलिंग: घने जंगलों, गहरे समुद्र, ऊंचे पहाड़ों या रेगिस्तान जैसी जगहों पर जहां मोबाइल नेटवर्क का नामोनिशान नहीं होता, वहां भी इससे आसानी से वॉइस कॉल की जा सकती है.

इमरजेंसी सपोर्ट: किसी भी आपदा या आपातकालीन स्थिति में यह फोन तुरंत कनेक्टिविटी देकर जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है.

दमदार बैटरी लाइफ: इस फोन में बेहद लंबी और टिकाऊ बैटरी दी गई है, ताकि बिजली न होने पर भी यह कई दिनों तक काम कर सके.

मजबूत और रफ-एंड-टफ बॉडी: यह फोन बेहद मजबूत मटेरियल से बना है, जो पानी, धूल और गिरने पर भी आसानी से खराब नहीं होता.

अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

BSNL ने आधिकारिक तौर पर सैटेलाइट फोन की जानकारी दी है. अगर आप इस सैटेलाइट फोन के बारे में और अधिक तकनीकी जानकारी चाहते हैं या इसके कमर्शियल इस्तेमाल की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी BSNL ऑफिस में विजिट कर सकते हैं. BSNL द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नंबर 9768866652 पर कॉल कर सकते हैं.