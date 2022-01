BSNL New Year Offer: सरकारी टेलीकॉम BSNL ने अपने यूजर्स के लिए इस साल की शुरुआत में New Year Offer पेश किया था. इस ऑफर के तहत कई शानदार बेनिफिट्स की सुविधा दी जा रही है. अगर आप भी इस प्लान का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास केवल एक दिन का ही मौका है. ऐसे में इस मौके को हाथ से न जाने दें. कंपनी ने इस ऑफर को PV2399 Mobile Recharge Plan नाम से बाजार में उतारा है और इस प्लान की कीमत 2,399 रुपये है. Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea जैसे कंपनियों ने पिछले दिनों अपने प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया था जिसके बाद यूजर्स का झुकाब BSNL की तरफ काफी बढ़ रहा है. ऐसे में 2,399 रुपये वाला यह प्लान यूजर्स को काफी पसंद आएगा.Also Read - JioPhone Next को टक्कर देगा Tecno POP 5 LTE, जानें इनमें से कौन-सा स्मार्टफोन है बेस्ट

BSNL New Year Offer का ए​क दिन बाकी

BSNL ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और इसमें जानकारी दी गई है कि इस प्लान को रिचार्ज कराने के लिए बस एक दिन और बचा है. यह ऑफर 15 जनवरी 2022 तक ही वैलिड है और आज 14 जनवरी है, जिसका मतलब है कि यदि आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो केवल आज ही का दिन बचा है.