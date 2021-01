BSNL News: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Limited |BSNL) ने अपने 699 रुपये वाले स्पेशल प्लान को अब देश भर में बढ़ा दिया है. अब यह प्लान केरल में भी ग्राहकों को मिलेगा. BSNL का यह प्लान 160 दिन की वैधता (Validity) के साथ आता है. Also Read - Reliance Jio 444 Recharge Plan: Reliance Jio लाया 444 रुपये वाला धमाकेदार रिचार्ज पैक, 2GB/ Day मिलेगा इंटरनेट डेटा

BSNL ने अब इसे केरल में भी लागू कर दिया है. अब केरल के लोग भी BSNL के इस 699 रुपये वाले वाउचर का फायदा ले सकेंगे. ग्राहकों के लिए यह प्लान गमतंत्र दिवस के एक दिन पहले यानी 25 जनवरी से उपलब्ध हो गया है. Also Read - Best Broadband Plans Under 500 Rupee: Jio, BSNL और Airtel के बेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान, 500 रुपये से कम में अनलिमिटेड इंटरनेट

जानिए- इस स्पेशल प्लान की खास बातें Also Read - BSNL Festival Offer: BSNL का धांसू फेस्टिवल ऑफर, इन रिचार्ज प्लान पर खास फायदा

BSNL के इस प्लान में खास बात यह है कि इसमें ग्राहकों को 0.5GB डेटा दिया जाता है. जब प्लान खत्म हो जाता है तो नेट की स्पीड कम होकर 80 Kbps हो जाती है. कंपनी के इस 699 रुपये वाले प्लान में 160 दिन की वैधता होती है. ऐसे में ग्राहकों को करीब 80 GB डेटा मिलता है. इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें ग्राहक दूसरी कंपनियों के नेटवर्कों पर अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं. इसी के साथ ग्राहक हर दिन 100 SMS भेज सकते हैं.

जिन लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए होती है और इसी के साथ वैलिडिटी चाहिए होती है उन लोगों के लिए यह शानदार प्लान है. जो भी लोग डेटा का कम प्रयोग करते हैं और अनलिमिटेड कॉलिंग जिन लोगों को चाहिए होती है वह लोग इस प्लान का शानदार तरीके से उपयोग कर सकते हैं.

BSNL के इस 699 रुपये वाले वाउचर को लेने के लिए BSNL की वेबसाइट पर जाकर भी आप यह रिचार्ज करा सकते हैं. इसी के साथ आप *444*699# पर भी डायल कर सकते हैं.

गणतंत्र दिवस के मौके पर BSNL ने लॉन्च किया खास प्लान

गणतंत्र दिवस के मौके को देखते हुए BSNL ने एक और प्लान लॉन्च किया है. यह 398 रुपय का प्रीपेड प्लान है. इस प्लान के तहत उपयोगकर्ताओं को अनलिमिटेड कॉल और अनलिमिटेड डेटा ग्राहक को मिलेगा.