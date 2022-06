BSNL Best Plan: कुछ समय पहले प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों Jio, Airtel और Vi ने अपने प्लान्स की कीमत में इजाफा किया था, जिसके बाद यूजर्स सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL की ओर रुख करने लगे. ऐसे में यूजर्स को लुभाने के लिए BSNL ने भी बाजार में कम कीमत वाले प्लान्स को पेश किया था. जो कि कम कीमत में होने के (BSNL Rs 399 Plan) बावजूद कई जबरदस्त बेनिफिट्स से लैस हैं. आइए जानते हैं BSNL के एक ऐसे ही सस्ते प्लान के बारे में.Also Read - iPhone 14 ने लॉन्च से पहले ही दे दी यूजर्स को टेंशन! इस डिवाइस को खरीदना पड़ेगा भारी

BSNL का 399 रुपये वाला प्लान

BSNL का 399 रुपये वाला प्लान 80 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और यह एक मीडियम टर्म प्लान है जो कि ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है कि कम कीमत में बेहतर प्लान की तलाश कर रहे हैं. इस प्लान में यूजर्स डेली 1GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस की भी सुविधा दी जा रही है.

बता दें कि इस कीमत में Airtel और Vodafone Idea के पोर्टफोलियों में प्लान शामिल हैं. आइए जानते हैं कि प्लान BSNL के 399 रुपये वाले प्लान से बेहतर हैं या नहीं.

Airtel का 399 रुपये वाला प्लान

Airtel का 399 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग मिलेगी. साथ ही डेली 100 एसएमएस और डेली 2.5GB डाटा भी दिया जा रहा है. इस प्लान के साथ यूजर्स को 3 महीने के लिए Disney+ Hotstar Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा.

Vodafone Idea का 399 रुपये वाला प्लान

Vodafone Idea का यह प्लान भी 399 रुपये की कीमत में आता है लेकिन इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स Airtel कह तुलना में थोड़ा अलग है. इस प्लान में भी आप अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा Disney+ Hotstar Mobile का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है.