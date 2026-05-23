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BSNL शुरू किया अपना पेमेंट सिस्टम, रिचार्ज करने के साथ ये चीजें होगी आसान; जानिए पूरी डिटेल

BSNL ने अपने सेल्फ केयर ऐप में नया BSNL Pay फीचर लॉन्च किया है. अब यूजर्स बिना किसी दूसरे ऐप पर जाए सीधे रिचार्ज और बिल पेमेंट कर सकेंगे.

BSNL Selfcare App

BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए नया BSNL Pay फीचर शुरू किया है. यह फीचर BSNL की ऑफिशियल Selfcare App में दिया गया है. अब तक BSNL यूजर्स को मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट करने के लिए किसी दूसरे पेमेंट ऐप पर जाना पड़ता था. इससे लोगों को बार-बार ऐप बदलने की परेशानी होती थी. अब कंपनी ने इस झंझट को खत्म करते हुए BSNL Pay लॉन्च किया है. इसकी मदद से ग्राहक सीधे BSNL ऐप के अंदर ही पेमेंट और रिचार्ज कर पाएंगे.

क्या है BSNL Pay फीचर

BSNL Pay कोई अलग ऐप नहीं है. यह फीचर सीधे BSNL Selfcare App में ही मौजूद रहेगा. इसका मतलब है कि यूजर्स को अलग से PhonePe या Google Pay जैसी दूसरी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीचर BHIM और UPI सिस्टम के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इसमें National Payments Corporation of India और Bank of Baroda का सहयोग भी शामिल है. इससे यूजर्स को तेज और आसान पेमेंट सुविधा मिलेगी.

सिर्फ रिचार्ज तक सीमित नहीं

BSNL Pay का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के लिए नहीं होगा. इसमें कई दूसरे UPI फीचर्स भी मिलेंगे. उदाहरण के लिए इसमें UPI Lite का सपोर्ट दिया गया है. इसकी मदद से छोटे पेमेंट बिना UPI PIN डाले किए जा सकते हैं. इसके अलावा AutoPay फीचर भी मिलेगा. इससे हर महीने बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूजर एक बार सेटिंग ऑन करके अपने नंबर का रिचार्ज अपने आप करवा सकेंगे. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है जो अक्सर रिचार्ज की तारीख भूल जाते हैं.

कौन इस्तेमाल कर सकता है

BSNL Pay का इस्तेमाल वही लोग कर पाएंगे जिनके पास BSNL नंबर है. दरअसल यह फीचर BSNL Selfcare App के अंदर काम करता है और ऐप में लॉगिन करने के लिए BSNL मोबाइल नंबर जरूरी है. कंपनी का मकसद अपने ग्राहकों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं देना है. इससे यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐप के जरिए अकाउंट मैनेजमेंट, प्लान चेक, कस्टमर सपोर्ट और पेमेंट जैसी सुविधाएं एक साथ मिल जाएंगी.

यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा

BSNL Pay आने के बाद ग्राहकों के लिए रिचार्ज और बिल पेमेंट पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा. बार-बार थर्ड पार्टी ऐप पर जाने का समय बचेगा और पेमेंट प्रक्रिया भी तेज होगी. इससे BSNL अपने Selfcare App को एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है. आने वाले समय में कंपनी इसमें और नए फीचर्स भी जोड़ सकती है. यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद रहेगा जो आसान और सीधा पेमेंट सिस्टम चाहते हैं.

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