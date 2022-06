BSNL Best Prepaid Plan: सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL अन्य प्रतिद्वंदी कंपनियों को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही. यूजर्स को लुभाने के लिए आए दिन बाजार में नए प्लान्स व ऑफर लेकर आ रही है. कंपनी के पोर्टफोलियो में आपको कई शानदार बेनिफिट्स वाले प्लान्स मिल जाएंगे. अगर आप एक लंबी वैलिडिटी वाला प्लान तलाश कर रहे हैं (Long Validity Plan) तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं. (Best Plan for prepaid users) आज हम आपको BSNL के दो ऐसे प्लान्स की जानकारी दे रहे हैं (Unlimited Calling Plan) जो कि 500 रुपये से कम कीमत में अधिक बेनिफिट्स के साथ आते हैं.Also Read - Xiaomi ने किया झूठा वादा! सर्विस सेंटर नहीं दे रहे 499 रुपये में बैटरी बदलने की सुविधा, जानिए पूरा मामला

BSNL का 499 रुपये वाला प्लान

BSNL के 499 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को 90 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी. (OTT Apps) इस वैलिडिटी के दौरान डेली 2GB डाटा की सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ उठाया जा सकता है. इतना ही नहीं, प्लान के तहत डेली 100 एसएमएस भी प्राप्त होंगे. साथ ही Zing का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है.

BSNL का 485 रुपये वाला प्लान

अगर आप 90 दिनों की वैलिडिटी वाला दूसरा खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 485 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इस प्लान में भी यूजर्स​ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही डेली 100 एसएमएस भी दिए जा रहे हैं. इसके अलावा BSNL के इस प्लान में यूजर्स को 90 दिनों तक डेली 1.5GB डाटा की सुविधा प्राप्त होगी. बता दें कि 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आने वाले यह बेस्ट प्लान हैं. इससे सस्ते प्लान अन्य टेलिकॉम कंपनियों के पास नहीं हैं.

बता दें कि BSNL के पास यूजर्स की सुविधा के लिए सस्ते और दमदार बेनिफिट्स वाले कई प्लान मिल जाएंगे जो कि प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं.