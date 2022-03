BSNL Prepaid Plan Offers: सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL किसी भी मामले में प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों से पीछे नहीं है. BSNL अपने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए प्लान व ऑफर पेश करती रहती है. (BSNL Prepaid Plan Price Cut) जहां Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea ने अपने प्रीपेड प्लान्स को महंगा कर दिया है. वहीं BSNL यूजर्स को यह जानकर खुशी होगी कि कंपनी अपने प्रीपेड प्लान पर डिस्काउंट ऑफर मुहैया करा रही है. (BSNL Offer) जिसके बाद अब बेहद ही कम कीमत में प्रीपेड प्लान रिचार्ज करा सकते हैं. लेकिन कंपनी का यह ऑफर लिमिटेड समय के लिए ही उपलब्ध होगा. तो आइए जानते हैं इसके बारे में.Also Read - Instagram यूजर्स के लिए खुशखबरी, Feed वीडियो के लिए डाल सकेंगे ऑटोमेटिक कैप्शन

BSNL ने अपने ​आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए नए ऑफर (BSNL Mobile App) की घोषणा की है. जिसमें बताया गया है कि प्रीपेड रिचार्ज पर यूजर्स को 4 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं. यानि कंपनी के प्रीपेड प्लान अब कम कीमत में उपलब्ध होंगे. Also Read - Jio Data Plan: अगर डाटा हो गया है खत्म तो Jio देगी Data Loan, जानें कैसे उठाएं इस ऑफर का लाभ

Get 4% discount on recharge of voucher of Rs.201 and above with “BSNL Selfcare” APP

BSNL SelfCare App https://t.co/yRKjVtOXZE#AzadiKaAmritMahotsav @AmritMahotsav @DigitalIndia pic.twitter.com/bOQ9Ww18Pi

— BSNL_RAJASTHAN #StayHomeStaySafe (@BSNL_RJ) February 25, 2022