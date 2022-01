BSNL Work From Home Plan: सरकारी टेलीकॉम BSNL किसी भी मामले में अपनी प्रति​द्वंदी कंपनियों से पीछे नहीं है. BSNL के पास आपको अनलिमिटेड कॉलिंग से लेकर डेली डाटा तक कई ऐसे प्लान्स मिलेंगे जो कि पॉकेट फ्रेंडली हैं. आजकल अधिकतकर लोग Work from Home कर रहे हैं तो ओमिक्रोन के प्रभाव से बचाव किया जा सके. Work from Home कर रहे लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट और डाटा होता है. अगर आप भी Work from Home कर रहे हैं तो किसी ऐसे प्लान की तलाश में है जिसमें आपको कम कीमत के खर्च पर अधिक डाटा की सुविधा मिल सके, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. आज हम BSNL के ऐसे प्लान के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें आपको डेली 5GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.Also Read - Free Fire Redeem Codes 17 January 2022: आज मिल रहे हैं कई जबरदस्त रिवॉर्ड्स, ऐसे कर सकते हैं प्राप्त

BSNL का STV 599 प्लान: इस प्लान को कंपनी ने खासतौर पर वर्क फ्रॉम होम के लिए ही पेश किया है. 599 रुपये वाले इस के तहत आपको डेली 5GB डाटा प्राप्त होगा जो कि 80Kbps स्पीड के साथ आएगा. इसके अलावा सभी नेटवर्क का अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा दी जा रही है. खास बात है कि यह प्लान दिल्ली और मुंबई के एमटीएनएल रोमिंग एरिया को भी कवर करता है और इसमें आपको डेली 100 एसएमएस बिल्कुल फ्री मिलते हैं. इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिनों की है.