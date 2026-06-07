गजब! बटन दबाते ही फर्नीचर बन जाएगा ये TV, एक क्लिक में फोल्ड; बुगाटी की इस डिवाइस ने मचाया तहलका

Bugatti TV: बुगाटी ने N1 Super TV पेश किया है, जो बटन दबाते ही फोल्ड होकर फर्नीचर बन जाता है. जानिए इसकी बड़ी स्क्रीन, शानदार डिजाइन और खास फीचर्स की पूरी जानकारी.

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बटन दबाते ही फर्नीचर बन जाएगा TV (Image: Bugatti)

Bugatti TV: लग्जरी सुपरकार बनाने वाली कंपनी बुगाटी अब सिर्फ तेज रफ्तार कारों तक सीमित नहीं रही है. कंपनी ने ऑस्ट्रिया की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी कंपनी C SEED के साथ मिलकर एक खास और बेहद लग्जरी टीवी पेश किया है. इसका नाम N1 Super TV रखा गया है. यह टीवी बुगाटी की मशहूर Tourbillon हाइपरकार से प्रेरित डिजाइन के साथ तैयार किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस्तेमाल न होने पर यह पूरी तरह फोल्ड होकर एक शानदार फर्नीचर का हिस्सा बन जाता है. यही वजह है कि यह टीवी दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

एक बटन दबाते ही बदल जाता है पूरा रूप

interestingengineering.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह टीवी आम टीवी की तरह दीवार पर लगा रहने वाला डिवाइस नहीं है. सिर्फ एक बटन दबाते ही यह फर्नीचर के अंदर से बाहर निकलता है और करीब 45 सेकंड में पूरी तरह खुलकर बड़ी स्क्रीन में बदल जाता है. इस्तेमाल खत्म होने पर यह फिर से फोल्ड होकर अपने बेस यूनिट के अंदर छिप जाता है. इसका डिजाइन बुगाटी की कारों की पहचान मानी जाने वाली C-शेप लाइनों से प्रेरित है. यही वजह है कि यह सिर्फ टीवी नहीं बल्कि घर की लग्जरी सजावट का हिस्सा भी बन जाता है.

137 इंच तक की बड़ी स्क्रीन और शानदार डिस्प्ले

बुगाटी N1 Super TV को 110 इंच और 137 इंच के दो बड़े साइज में पेश किया गया है. इसमें आधुनिक MicroLED डिस्प्ले तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी देने के लिए जानी जाती है. टीवी में HDR10+ सपोर्ट भी मिलता है, जिससे रंग और ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं. कंपनी ने स्क्रीन के फोल्ड होने वाले हिस्सों के बीच गैप को लगभग अदृश्य बनाने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया है. इसके अलावा तेज रोशनी वाले कमरों में भी साफ तस्वीर दिखाई दे, इसके लिए स्क्रीन पर विशेष कोटिंग की गई है.

180 डिग्री घूमने वाली स्क्रीन

इस सुपर टीवी में 180 डिग्री रोटेशन सिस्टम दिया गया है. यानी यूजर अपनी जरूरत के अनुसार स्क्रीन को किसी भी दिशा में घुमा सकता है. इससे कमरे की बैठने की व्यवस्था के हिसाब से टीवी देखने का अनुभव बेहतर हो जाता है. यह फीचर खासतौर पर बड़े घरों और लग्जरी लिविंग स्पेस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह टीवी देखने के अनुभव को एक निजी सिनेमा हॉल जैसा बना देता है.

ऑडियो सिस्टम भी है बेहद खास

बुगाटी ने इस टीवी में केवल शानदार स्क्रीन ही नहीं दी, बल्कि इसका साउंड सिस्टम भी बेहद खास बनाया है. इसमें Wisdom Audio का कस्टम साउंड सिस्टम लगाया गया है. जैसे ही टीवी बाहर निकलता है, उसके स्पीकर भी अपने आप बाहर आ जाते हैं. वहीं टीवी बंद होते ही स्पीकर दोबारा अंदर छिप जाते हैं. टीवी का ढांचा कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है, जिससे यह मजबूत और हल्का दोनों बनता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस सुपर टीवी को चुनिंदा डीलर्स के जरिए बेहद खास और अमीर ग्राहकों को बेचने की तैयारी कर रही है.