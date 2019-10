Call of Duty मोबाइल गेम को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस गेम को बेहद कम समय में 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके हैं। यह गेम Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स इस पर 20 लाख डॉलर माइक्रोट्रांजैक्शन खर्च कर चुके हैं। भारत में भी यह गेम काफी पॉप्युलर हुआ है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि इस गेम के कुल इंस्टॉलेशन में भारत की हिस्सेदारी 14% के करीब है। जबकि यूनाइटेड स्टेट की हिस्सेदारी 9% के करीब है। गेम काफी समय से Beta वर्जन पर चल रहा था और कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को इसे पहले ही खरीदने का मौका भी मिला था।

Call of Duty: Mobile has racked up more than $2 million spent on 20 million installs so far, according to Sensor Tower estimates. This includes Activision and Garena’s versions of the game. India leads with 14% of installs, U.S. is No. 9 with 9%. #callofdutymobile #callofduty pic.twitter.com/2ici0HBa9g

— Sensor Tower (@SensorTower) October 2, 2019