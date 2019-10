Call of Duty मोबाइल गेम को 1 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। इस गेम को बेहद कम समय में 3.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके हैं। यह गेम Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। भारत में भी यह गेम काफी पॉप्युलर हुआ है। इस गेम को 100 से ज्यादा देशों में उपलब्ध करवाया गया है। Activision की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक Call of Duty मोबाइल ऐप दूसरे ऐप के मुकाबले सबसे कम समय में इतनी बार डाउनलोड किया गया है।

गेम काफी समय से Beta वर्जन पर चल रहा था और कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को इसे पहले ही खरीदने का मौका भी मिला था।इसके Beta वर्जन को दुनिया भर में काफी सराहा गया था और यहां तक की कहा गया है कि यह गेम PUBG Mobile गेम को कड़ी टक्कर देगा। Call of Duty: Mobile एक फ्री टू प्ले गेम है जिसमें आपको पैक्स मैप्स, मोड्स, हथियार मिलते हैं।

Call of Duty मोबाइल गेम का डाउनलोड साइज 1.1GB है। डाउनलोड करने के बाद प्लेयर्स इसमें अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग-इन कर सकते हैं। इससे प्लेयर्स का गेम डाटा भी बैकअप रहता है। गेम की शुरुआत में प्लेयर्स को गेम से अवगत कराया जाता है। जैसा कि हमनें आपको बताया कि इस गेम को काफी लंबे समय से Beta वर्जन पर चलाया जा रहा था, जिससे इसमें शामिल बग्स (समस्याओं) का पता लगा कर उन्हें ठीक किया गया और आखिर में अब डेवलपर्स ने इसका क्लीन और फाइनल वर्जन लॉन्च किया है।

PUBG Mobile के जैसे ही यह गेम भी पॉप्युलर इसलिए हो रहा है क्योंकि यह FPS (फर्स्ट परसन शूटर) गेम है और खेलने के लिए बिल्कुल फ्री है। इस गेम में PUBG Mobile के जैसे प्लेयर्स शुरुआत से बैटल रोयाल मोड नहीं खेल सकेंगे।