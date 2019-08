सैन फ्रांसिस्को: ट्विटर ने बताया कि उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी का अकाउंट हैक हो गया, जिससे कई आपत्तिजनक ट्वीट किए गए हैं. हैकर ने इन ट्वीट के जरिए जैक पर नस्ली टिप्पणी की और उनके मुख्यालय में बम होने की अफवाह भी उड़ाई. अकाउंट हैक होने का पता चलने के बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिए गए.

कुछ ट्वीट में #चकलिंगस्क्वैड लिखा हुआ था. ऐसा माना जा रहा है कि यह हैकर्स का एक समूह है. हैकर समूह ने नाजी जर्मनी के समर्थन में भी ट्वीट किए. ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ हम जानते हैं कि जैक डोर्सी का अकाउंट हैक हुआ है और हम इसकी जांच कर रहे हैं.’’

We’re aware that @jack was compromised and investigating what happened.

— Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019