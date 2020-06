Chandra Grahan 2020 Live: पूरी दुनिया 5 जून 2020 को लगने वाले चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रही है. ये ग्रहण इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है. Also Read - Chandra Grahan 2020 Date / Time: जानें कब है चंद्र ग्रहण, भूलकर भी ना करें ये काम, गर्भवती महिलाएं रखें खास ख्याल

हर साल लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लाइव देखते हैं. इनमें ऑनलाइन देखने वालों की संख्या भी काफी अधिक है. Also Read - Lunar Eclipse 2020 Sutak Kaal: जानें क्या होता है चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाला सूतक काल, कितने घंटे पहले लग जाता है सूतक

इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो 5 जून की रात 11:15 बजे से लगना आरंभ हो जाएगा. रात 2:34 बजे तक रहेगा. कुल 3 घंटे 18 मिनट का यह ग्रहण होगा. Also Read - Chandra Grahan 2020: चंद्र ग्रहण देखने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें खास ख्याल

इस ग्रहण को पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया में देखा जा सकेगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया में ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा.

When and Where to watch lunar eclipse LIVE

इस चंद्र ग्रहण को पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स पर देखा जा सकेगा. इनमें लाइवस्ट्रीम करने वाले फेमस होस्ट Slooh और Virtual Telescope भी शामिल हैं. Virtual Telescope Project 2.0 को ग्रहण के लाइव वेबकास्ट के लिए जाना जाता है जिसे एस्ट्रोनॉमर Gianluca Masi चलाते हैं.

उपच्छाया ग्रहण

दरअसल, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं तो चंद्रग्रहण लगता है. ऐसे में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती.

काला नहीं होगा चंद्रमा

ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है. उपछाया शंकु से बाहर निकल जाती है, और भूभा (Umbra) में प्रवेश नहीं करती. इसलिए उपछाया के समय चंद्रमा का बिंब धुंधला पड़ता है, ये काला नहीं होता.