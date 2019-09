Chandrayaan-2 Landing Live Streaming: भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) का चंद्रयान-2 आज रात चांद पर लैंड करेगा। भारत का Chandrayaan-2 चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंड के साथ ही भारत यहां पहुंचे वाला पहला देश बन जाएगा। बता दें कि इससे पहले किसी भी देश का यान चांद के दक्षिणी ध्रुव में नहीं पहुंचा है। इसरो ने बताया कि Chandrayaan-2 का लैंडर ‘विक्रम’ भारतीय समयानुसार शनिवार सुबह 1:30 से 2:30 बजे के बीच में चांद पर सॉफ्ट लैंड करेगा।

इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए देश ही नहीं विदेश की नजरे इसरो के इस अभियान पर होंगी। ऐसे में अगर आप भी Chandrayaan-2 की चांद पर लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग (Chandrayaan-2 Landing Live Streaming) देखना चहते हैं तो हम आपको बताएंगी की आप इसे घर बैठे कैसे देख सकते हैं।

Chandrayaan-2 की लैंडिंग को आप घर बैठे इसरो की आधिकारिक वेबसाइट https://www.isro.gov.in/ पर लाइव देख सकते हैं। इतना ही आप प्रेस इंफॉरमेशन ब्यूरो यानी PIB के यट्यूब चैनल पर भी Chandrayaan-2 के लैंडिंग की लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। इतना ही नहीं इस ऐतिहासिक पल को आ Hotstar की ऐप पर भी लाइव देख सकते हैं।

Vikram is ready for landing. Fasten your seat belts and get ready to witness @natgeoindia‘s Chandrayaan 2 LIVE on Hotstar. Tonight. 11:30 pm onwards. #Chandrayaan2 #ISRO. Where will you be when #IndiaMakesHistory? pic.twitter.com/uzD7R4hNWY

— Hotstar (@hotstartweets) September 6, 2019