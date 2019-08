भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO ने चंद्रयान-2 स्पेसक्राफ्ट (Chandrayaan-2) द्वारा चांद की खींची गई पहली तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर को Chandrayaan-2 ने चांद से 2,650 किलोमीटर की ऊंचाई से 21 अगस्त को लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ट्वीट में लिखा, “चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर द्वारा चांद की सतह से 2,650 किलोमीटर की ऊंचाई से 21 अगस्त 2019 को खींची गई चांद की पहली तस्वीर देखें।”

Take a look at the first Moon image captured by #Chandrayaan2 #VikramLander taken at a height of about 2650 km from Lunar surface on August 21, 2019.

Mare Orientale basin and Apollo craters are identified in the picture.#ISRO pic.twitter.com/ZEoLnSlATQ

— ISRO (@isro) August 22, 2019