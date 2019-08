भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का Chandrayaan 2 मंगलवार सुबह चांद की कक्षा में स्थापित हो गया. अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, योजना के अनुरूप मंगलवार सुबह 9.02 बजे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन (एलओआई) सफलतापूर्व सम्पन्न हो गया. Chandrayaan 2 के सभी सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं. इसरो ने कहा, “इस विशेष कार्यक्रम का काल 1,738 सेकेंड का था, जिसमें Chandrayaan 2 सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया. कक्षा 114 किलोमीटर गुणा 18,072 किलोमीटर की है.”

इसके बाद, Chandrayaan 2 को कई कक्षाओं में प्रवेश कराने के बाद, चांद की सतह से लगभग 100 किलोमीटर दूर चांद के ध्रुवों से गुजरते हुए इसकी अंतिम कक्षा में प्रवेश कराना होगा. इसके बाद लैंडर विक्रम कक्षा से अलग हो जाएगा और चांद के चारों तरफ 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा. इसरो ने कहा, “इसके बाद यह सात सितंबर 2019 को चांद के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में प्रवेश करेगा.”

#ISRO

Lunar Orbit Insertion (LOI) of #Chandrayaan2 maneuver was completed successfully today (August 20, 2019). The duration of maneuver was 1738 seconds beginning from 0902 hrs IST

For more details visit https://t.co/FokCl5pDXg

— ISRO (@isro) August 20, 2019