Voter ID कार्ड में दी गई जानकारी में नाम के साथ नागरिक के घर का पता भी होता है. बता दें कि 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के भारतीय नागरिक के पास वोट देने का अधिकार होता है और एक योग्य मतदाता को केवल उसके पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र से ही वोट डालने की अनुमति मिलती है. इसलिए, यदि आप हाल ही में एक नए शहर में चले गए हैं और वहां एक मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं और मतदान करना चाहते हैं, तो आपको अपने वोटर आईडी को नए पते के साथ अपडेट करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है.Also Read - आधार कार्ड को वोटर आईडी से करना है​ लिंक तो यहां जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

ऐसा करने के लिए, आपको राष्ट्र मतदाता सेवा पोर्टल का उपयोग करके एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट जमा करना होगा, आपकी मदद के लिये हम यहां स्टेप्स बता रहे हैं. इन्हें फॉलो कर आप अपने वोटर आईडी में एड्रेस बदल सकते हैं. Also Read - Voter ID Card में लगी Photo नहीं आ रही पसंद, तो यहां जानें फोटो बदलने का ऑनलाइन प्रोसेस

1. आधिकारिक वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं.

2. अब आप लॉगइन करें.

3. अगर आपका एकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर करें.

4. लॉगइन स्क्रीन के नीचे दिये गए बटन को प्रेस करें और लॉगइन करें.

5. लॉगइन करने के बाद विकल्प में जाएं.

6. अब यहां ‘Migration to another place’पर क्लिक करें.

7. अब आप यह चुनें कि आप अपनी Voter ID में बदलाव करना चाहते हैं या फैमिली के वोटर आईडी में.

8. अगर आप अपने Voter ID card में बदलाव कर रहे हैं तो आप ‘Self’विकल्प का चुनाव करें.

9. अब आपको यह बताना होगा कि आप कहां मूव कर रहे हैं.

10. अपने निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी दें.

11. एक फॉर्म 6 एप्लिकेशन स्क्रीन पर आएगा.

12. अब यहां अपना वर्तमान राज्य, पता, निर्वाचन क्षेत्र और अन्य जानकारी दर्ज करें. इसके अलावा आपको पर्सनल जानकारी, पोस्टल अड्रेस, पर्मानेंट अड्रेस आदि की जानकारी देनी होगी.

13. ये जानकारियां दर्ज करने के बाद अपनी फोटो और उम्र प्रमाणपत्र अपलोड करें.

14. सेल्फ डिक्लरेशन दें और कैप्चा एंटर कर, रिक्वेस्ट सबमिट करें. Also Read - How to Download Voter ID Card Online: घर बैठे डाउनलोड करें वोटर आईडी कार्ड, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

इसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा कि बदलाव कर दिये गए हैं. नया वोटर आईडी कार्ड (new Voter ID card) आपके वर्तमान पते पर भेज दिया जाएगा.