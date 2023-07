भारत के एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आया ChatGPT ऐप, ऐसे करें डाउनलोड

अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं और AI पसंद करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. चैटजीपीटी का एंड्रॉयड ऐप अब भारत में मौजूद है. इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बढ़ते फैन फॉलोअर्स को देखते हुए ओपनएआई ने अपने एंड्रॉयड ऐप को भारत के साथ अमेरिका, बांग्लादेश और ब्राजील में भी लॉन्च किया है. एक सप्ताह पहले कंपनी ने इसकी घोषणा की थी कि जल्द ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए वह अपने चैटबॉट, चैटजीपीटी का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करेगी.

सैम अल्टमैन की कंपनी ने पिछले साल नवंबर में चैटजीपीटी लॉन्च किया और ऐप्पल के आईओएस प्लेटफॉर्म पर इस साल मई में इसका ऐप जारी किया गया. हालांकि तकनीक की दुनिया में पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने की बात चल रही थी, लेकिन चैटजीपीटी के लॉन्च के बाद इसको मिले पॉजिटिव रिएक्शन ने एआई तकनीक के लिए कंपनियों में उत्साह बढ़ा दिया है. माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की कंपनी अल्फाबेट जैसे दिग्गज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं.

एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ChatGPT के आने के बाद कंपनी को ये उम्मीद है कि उसके यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी. क्योंकि एंड्रॉयड यूजर्स का मार्केट ज्यादा बड़ा है. iOS और Android दोनों यूजर्स के लिए ऐप लोने के बाद OpenAI अब अपने एडवांस AI टूल्स को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. इसे और भी कई देशों में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है.

आने वाले सप्ताह में OpenAI अपने ChatGPT को और भी कई देशों में लॉन्च करने की योजना बना रहा है. यूजर्स के एक्सेसबिलिटी को बढ़ाकर कंपनी AI की दुनिया में अपनी जगह पक्की करना चाहती है.

इस ऐप को Play Store से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. OpenAI ने इसके लिए लिंंक भी शेयर किया है. यहां देखें.