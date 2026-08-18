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AI का गजब इस्तेमाल! मंदिर में जूते चोरी हुए तो युवक ने ChatGPT से मांगी मदद, AI के जवाब ने कर दिया हैरान

एआई ने वाकई हमारी लाइफ में कई चीजों को बेहद आसान बना दिया है क्योंकि यहां पलभर में आपको हर समस्या का हल मिल जाता है. लेकिन एक युवक ने तो AI का इस्तेमाल गायब हुए जूते को ढूंढने के लिए किया​ जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Written by: Renu Yadav
Updated: August 18, 2026, 12:08 PM IST
AI का गजब इस्तेमाल! मंदिर में जूते चोरी हुए तो युवक ने ChatGPT से मांगी मदद, AI के जवाब ने कर दिया हैरान
ChatGPT
  • मंदिर में जूते गायब होने पर युवक ने ली AI की मदद!
  • AI के अजीबो-गरीब इस्तेमाल ने लोगों को कर दिया हैरान.
  • क्या रोजमर्रा की लाइफ को आसान बना रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस?

AI Tools: आज के दौर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिस के काम, पढ़ाई या कंटेंट बनाने तक सीमित नहीं रह गया है. लोग रोजमर्रा की छोटी-छोटी परेशानियों को हल करने के लिए भी AI टूल्स की मदद ले रहे हैं. हाल ही में इसका एक दिलचस्प उदाहरण उज्जैन के महाकाल मंदिर से सामने आया, जहां एक शख्स ने अपनी खोई हुई क्रॉक्स चप्पल ढूंढने के लिए ChatGPT का सहारा लिया. मंदिर में जूते चोरी होना या खोना आम बात है और ऐसे में लोग अधिकतर सीसीटीवी कैमरे की मदद लेते हैं. लेकिन उज्जैन में एक युवक ने AI की मदद लेना ज्यादा बेहतर समझा.

मंदिर के बाहर जूते-चप्पलों का बड़ा ढेर देखकर आमतौर पर लोग अपनी चप्पल ढूंढने में काफी समय लगा देते हैं. लेकिन उज्जैन महाकाल मंदिर में एक युवक ने पारंपरिक तरीके से जूते खोजने के बजाय AI का इस्तेमाल करने का फैसला किया. उसने अपनी चप्पल की रेफरेंस फोटो और मंदिर के बाहर रखे जूते-चप्पलों की तस्वीरें ChatGPT को भेजीं. इसके बाद AI ने तस्वीरों में मौजूद चप्पलों की तुलना करके उसे अपनी चप्पल पहचानने में मदद की.

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कैसे ChatGPT ने ढूंढी खोई हुई चप्पल?

शख्स ने सबसे पहले अपनी क्रॉक्स स्टाइल की चप्पल की एक स्पष्ट तस्वीर ChatGPT को भेजी. इसके बाद उसने मंदिर के बाहर रखे जूते-चप्पलों के ढेर की अलग-अलग एंगल से कई तस्वीरें क्लिक की और उन्हें AI के साथ शेयर किया. ChatGPT ने तस्वीरों में चप्पल की अलग-अलग खासियतों को देखकर तुलना करने की कोशिश की. इनमें चप्पल का रंग, छेदों का पैटर्न, एड़ी का स्ट्रैप और सोल की बनावट जैसी डिटेल्स शामिल थीं. हर तस्वीर के आधार पर AI संभावित मैच को पहचानने में मदद करता रहा. कई तस्वीरों की तुलना के बाद आखिरकार उस शख्स को अपनी चप्पल की संभावित जगह का पता चल गया और वह उसे खोजने में सफल रहा.

AI का ऐसा इस्तेमाल क्यों है खास?

इस खबर को पढ़ने के बाद बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर लोग AI का इस तरह का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं. ऐसे में बता दें कि AI टूल्स के जरिए कई चीजों का आसानी से हल निकाला जा सकता है और जब तकनीक आपको सुविधा दे रही है तो उसे अपनाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए. AI टूल्स की इमेज समझने और अलग-अलग तस्वीरों में मौजूद चीजों की तुलना करने की क्षमता लगातार बेहतर हो रही है. इसी वजह से लोग अब AI का इस्तेमाल सिर्फ सवालों के जवाब पाने के लिए नहीं, बल्कि वस्तुओं की पहचान और तुलना जैसे कामों में भी करने लगे हैं.

महाकाल मंदिर की यह घटना इसी बदलती तकनीकी आदत का एक मजेदार उदाहरण है. हालांकि AI की पहचान हमेशा 100 फीसदी सटीक हो, यह जरूरी नहीं है. तस्वीर की क्वालिटी, रोशनी, एंगल और वस्तुओं की समानता जैसे कई फैक्टर परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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