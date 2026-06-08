'नकल नहीं कराऊंगा...' एग्जाम में AI से मांगी मदद, ChatGPT ने छात्र को पढ़ा दिया ईमानदारी का पाठ

डिजिटल दौर में ChatGPT छात्रों के लिए एक बड़ा सहायक बन चुका है. पढ़ाई, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और कोडिंग जैसे कई कामों में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. एक छात्र ने ऑनलाइन परीक्षा के दौरान ChatGPT से सीधे सवाल का जवाब मांगा, लेकिन AI ने मदद करने से इनकार कर दिया. इसके बजाय उसने छात्र को परीक्षा के नियमों और ईमानदारी की याद दिला दी. इस घटना का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.
वायरल स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि छात्र ने परीक्षा का सवाल ChatGPT के सामने रखा था. जवाब में AI ने लिखा कि ऐसा लगता है कि यह किसी चल रही परीक्षा या क्विज का हिस्सा है. इसलिए वह सीधे उत्तर नहीं दे सकता. हालांकि उसने यह भी कहा कि वह विषय को सामान्य तरीके से समझाने में मदद कर सकता है. ChatGPT के इस जवाब ने कई लोगों को हैरान कर दिया. लोगों को महसूस हुआ कि अब AI केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कुछ स्थितियों में नियमों का पालन भी करता है.
यह स्क्रीनशॉट सबसे पहले लिंक्डइन पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया. पोस्ट के साथ मजेदार कैप्शन भी लिखा गया था, जिसने लोगों का ध्यान और ज्यादा खींचा. देखते ही देखते हजारों यूजर्स ने इस पर अपनी राय देना शुरू कर दी. कुछ लोगों ने इसे AI की समझदारी बताया, जबकि कुछ ने मजाक में कहा कि अब ChatGPT भी स्कूल के सख्त टीचर जैसा व्यवहार करने लगा है.
वायरल पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की भरमार देखने को मिली. एक यूजर ने लिखा कि शायद छात्र के पास प्रीमियम अकाउंट नहीं था, इसलिए जवाब नहीं मिला. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि अगली बार AI को यह मत बताना कि परीक्षा चल रही है. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर नौकरी के इंटरव्यू के दौरान AI ने इसी तरह जवाब देने से मना कर दिया तो मुश्किल हो सकती है. कई यूजर्स ने इस पूरे मामले को लेकर मीम्स भी शेयर किए.
यह घटना दिखाती है कि AI कंपनियां अब अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा सतर्क हो रही हैं. शिक्षा से जुड़े मामलों में गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कई तरह की गाइडलाइंस लागू की जा रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि AI का मकसद सीखने में मदद करना है, न कि परीक्षा में नकल करवाना. यही कारण है कि ऐसे टूल अब लाइव एग्जाम और टेस्ट के दौरान सीधे जवाब देने से बचने लगे हैं. आने वाले समय में AI आधारित प्लेटफॉर्म्स में ऐसे नियम और भी मजबूत हो सकते हैं.
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