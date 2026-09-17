चीन ने शुरू की रोबोट बनाने वाली फैक्ट्री, हर घंटे 6 ह्यूमनॉइड तैयार; दुनिया की बढ़ी चिंता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया तेजी से बदल रही है. अब चीन में ऐसी फैक्ट्री शुरू हुई है, जहां रोबोट ही दूसरे रोबोट बनाने के काम में मदद कर रहे हैं. चीन की कंपनी UBTECH Robotics ने लिउझोउ, गुआंग्शी झुआंग ऑटोनॉमस रीजन में नई ह्यूमनॉइड फैक्ट्री शुरू की है. इसे बड़े पैमाने पर रोबोट बनाने के लिए तैयार किया गया है. कंपनी के मुताबिक, यहां करीब 10 मिनट में एक नया रोबोट तैयार हो सकता है. यानी एक घंटे में करीब 6 रोबोट बनाए जा सकते हैं.
यह फैक्ट्री करीब 14,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है और इसकी सालाना क्षमता करीब 10,000 रोबोट बनाने की है. यहां UBTECH के Walker S और Cruzr सीरीज के इंडस्ट्रियल ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किए जाते हैं. फैक्ट्री को इस तरह डिजाइन किया गया है कि रोबोट खुद प्रोडक्शन के कई काम संभाल सकें. इससे पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, असेंबली और दूसरे जरूरी कामों में इंसानों पर निर्भरता कम होती है और उत्पादन की रफ्तार बढ़ती है.
इस फैक्ट्री को UBTECH ने Siemens Digital Industries Software के साथ मिलकर तैयार किया है. यहां ऑपरेशन को Smart Brain नाम के सिस्टम से मैनेज किया जाता है. कंपनी के अनुसार, यह सिस्टम प्रोडक्शन से जुड़े कामों को संभालने में मदद करता है. इसमें पार्ट्स की आवाजाही, उत्पादन की जरूरत और क्वालिटी चेक जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं. हर तैयार रोबोट को एक अलग सीरियल नंबर भी दिया जाता है. इससे उसके बनने की पूरी प्रक्रिया को बाद में ट्रैक किया जा सकता है.
फैक्ट्री में अलग-अलग रोबोट को अलग काम सौंपा गया है. UBTECH के मुताबिक, Cruzr Y1 और Cruzr S2 का इस्तेमाल मटेरियल को अनलोड करने, रखने और प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है. ये रोबोट दूसरे रोबोट्स के लिए जरूरी पार्ट्स को संभालने में भी मदद करते हैं. इस तरह प्रोडक्शन लाइन में कई काम ऑटोमेटिक तरीके से पूरे होते हैं. इसका मकसद कम समय में ज्यादा रोबोट तैयार करना और फैक्ट्री की काम करने की क्षमता बढ़ाना है.
रोबोट तैयार होने के बाद उन्हें सीधे बाहर नहीं भेजा जाता. पहले उनकी कई तरह से जांच की जाती है. हर रोबोट को करीब 4 घंटे की टेस्टिंग से गुजरना होता है. इसके बाद 360 डिग्री विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें रोबोट के अलग-अलग हिस्सों को ध्यान से चेक किया जाता है. चीन में रोबोटिक्स इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश ने 98,677 इंडस्ट्रियल रोबोट तैयार किए हैं. इससे पता चलता है कि चीन में रोबोट का इस्तेमाल लगातार बड़े स्तर पर बढ़ रहा है.
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