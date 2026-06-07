चीन की अनोखी खोज बना डाली हवा में उड़ने वाली नाव, तेज रफ्तार से आसान होगा सफर

China Flying Boat: चीन की एक कंपनी ने उड़ने वाली नाव लॉन्च की है. यह पानी की सतह से कुछ इंच ऊपर उड़ती है और 85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है.

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China Flying Boat (Image: NAVEE)

China Flying Boat: चीन की मोबिलिटी कंपनी NAVEE ने एक नई तरह की उड़ने वाली नाव WaveFly 5X पेश की है. यह कोई आम नाव नहीं है, बल्कि पानी की सतह से कुछ इंच ऊपर उड़कर चलने वाला खास वाहन है. कंपनी ने इसका लाइव डेमो डोंग ताइहू झील पर किया, जहां मीडिया, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और कई इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे देखा. डेमो के दौरान यह क्राफ्ट झील की सतह के ऊपर तेज रफ्तार से चलता नजर आया. NAVEE अब सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर तक सीमित नहीं रहना चाहती और नई ट्रांसपोर्ट तकनीकों पर भी काम कर रही है.

कैसे काम करती है यह उड़ने वाली नाव?

interestingengineering.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, WaveFly 5X में विंग-इन-ग्राउंड इफेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक की मदद से यह वाहन पानी की सतह के बहुत करीब उड़ सकता है. इसके पंख और पानी के बीच बनने वाली हवा की परत इसे ऊपर उठाने में मदद करती है. यही वजह है कि यह पारंपरिक स्पीडबोट की तुलना में अलग अनुभव देती है. इसमें सफर करने पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप पानी के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ रहे हों. इस तकनीक से ऊर्जा की बचत भी होती है और तेज गति पर वाहन ज्यादा स्थिर रहता है.

स्पीड और डिजाइन दोनों खास

कंपनी ने WaveFly 5X को एयरोस्पेस-ग्रेड कार्बन फाइबर बॉडी के साथ तैयार किया है. इसका हल्का डिजाइन इसे बेहतर संतुलन और मजबूती देता है. इसमें डुअल टैंडम-विंग सिस्टम लगाया गया है, जो कम ऊंचाई पर उड़ान के दौरान स्थिरता बनाए रखता है. NAVEE के अनुसार यह वाहन 53 मील प्रति घंटे यानी करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. यह लगभग 140 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है और एक बार चार्ज या ईंधन पर करीब 50 मील तक सफर कर सकता है. लॉन्च के दौरान कंपनी ने इसकी क्रूज़िंग और कम ऊंचाई वाली उड़ान दोनों का प्रदर्शन किया.

आम लोगों के लिए नई मोबिलिटी का विकल्प

विंग-इन-ग्राउंड तकनीक कोई नई खोज नहीं है. कई सालों से इसका इस्तेमाल सैन्य और विशेष समुद्री परियोजनाओं में किया जाता रहा है. हालांकि, ये वाहन आम लोगों की पहुंच से काफी दूर थे. NAVEE अब इसी तकनीक को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है. कंपनी ने मरीन इंजीनियरिंग, एविएशन तकनीक और आधुनिक मोबिलिटी सिस्टम को मिलाकर एक कॉम्पैक्ट और उपयोगी वाहन तैयार किया है. कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में यह एक नई ट्रांसपोर्ट कैटेगरी बन सकती है.

दुनिया भर में बढ़ रही दिलचस्पी

कम ऊंचाई वाली मोबिलिटी तकनीक में दुनिया भर की कंपनियां निवेश कर रही हैं. जहां कई कंपनियां उड़ने वाली टैक्सियों और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट पर काम कर रही हैं, वहीं NAVEE पानी के ऊपर उड़ने वाले वाहनों को भविष्य का बड़ा अवसर मानती है. लॉन्च इवेंट के दौरान कंपनी ने बताया कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया-पैसिफिक के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसमें रुचि दिखाई है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत और बड़े पैमाने पर उत्पादन की जानकारी नहीं दी है. फिर भी WaveFly 5X यह दिखाता है कि आने वाले सालों में ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ सड़कों और आसमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पानी की सतह के ऊपर भी नए रास्ते खुल सकते हैं.