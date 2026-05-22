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Chinese Beauty Influencer 10 Million Followers In 24 Hours Viral Video

24 घंटे में 1 करोड़ फॉलोअर्स! चीन के इस इन्फ्लुएंसर ने रातों-रात हासिल किया ये मुकाम, सक्सेस रेट देख दुनिया हैरान

Chinese influencer 10 million followers in 24 hours: लोकप्रियता के शिखर पर अचानक गायब हुई चीनी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जियांग चेंगलान ने 3 साल बाद सोशल मीडिया पर वापसी की और महज 24 घंटे में 10 मिलियन यानि 1 करोड़ नए फॉलोअर्स पाकर इंटरनेट पर सनसनी मचा दी.

शोहरत के बीच गायब हुई चीनी इन्फ्लुएंसर की धमाकेदार वापसी, 24 घंटे में बटोरे 10 मिलियन फॉलोअर्स

Chinese beauty influencer Jiang Cheng Lan: क्या आप सोच सकते हैं कि कोई सोशल मीडिया स्टार 3 साल तक इंटरनेट से पूरी तरह गायब रहे और वापस आते ही सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ फॉलोअर्स बना ले? चीन की मशहूर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जियांग चेंगलान ने कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है. चाइनीज इन्फ्लुएंसर तीन साल तक गायब रहने के बाद अचानक से अपना एक कमबैक वीडियो डालती है और फिर देखते ही देखते ही उनके फॉलोवर्स का वापस से जुड़ना हो शुरू जाता है.

शोहरत के बीच गायब

साल 2022 में जब जियांग चेंगलान अपनी लोकप्रियता के चरम पर थीं, तब उन्होंने अचानक सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया था. बिना किसी पूर्व सूचना के उनके गायब होने से उनके लाखों फैंस के बीच खलबली मच गई थी और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की अफवाहें उड़ने लगी थीं.

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महज 24 घंटे में 10 मिलियन फॉलोअर्स

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लंबे इंतजार के बाद, जियांग चेंगलान ने हाल ही में चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Douyin, जो टिकटॉक का चीनी वर्जन है, पर अपनी पहली वापसी वीडियो पोस्ट की. इस वीडियो ने आते ही व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. जियांग चेंगलान की वापसी इस कदर धमाकेदार रही कि सिर्फ एक दिन यानि 24 घंटे के भीतर उनके अकाउंट से करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ नए फॉलोअर्स जुड़ गए. इंटरनेट के इतिहास में इतनी तेजी से फैन फॉलोइंग बढ़ना इस साल का सबसे बड़ा वायरल मोमेंट बन गया है. तीन साल पहले जब उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया था, तब chengshian नाम से अकाउंट यूज करती थी. उस समय उनके पास तकरीबन 30 मिलियन फॉलोवर्स थे.

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गायब होने का सच

अपने कमबैक वीडियो में जियांग चेंगलान ने अपने वापसी वीडियो में भी ब्यूटी टिप्स ही शेयर की हैं. अबतक इस वीडियो पर 4.4 मिलियन लाइक आ चुके हैं. इस 10 मिलियन के इस जादुई आंकड़े ने ना केवल आम सोशल मीडिया यूजर्स बल्कि ग्लोबल टेक एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है. इस वापसी ने साबित कर दिया है कि चीन में डिजिटल क्रिएटर्स और उनकी फैन कम्युनिटीज की ताकत कितनी बेमिसाल है, जो सालों बाद भी अपने पसंदीदा स्टार को पलकों पर बिठाने के लिए तैयार रहती है.

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