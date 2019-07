PUBG Mobile Club Open टूर्नामेंट अब समाप्त हो चुका है और PUBG Mobile फैन्स को इस टूर्नामेंट का एक विजेता भी मिल चुका है। इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में हुए पूरे 16 राउंड्स के बाद आखिरकार चीन की PUBG Mobile टीम Top Esports ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। यहां तक कि आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इस टूर्नामेंट में जीतने वाली तीनों टीम चीन की है।

जहां एक ओर इस टूर्नामेंट में Top Esports ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं Team X-Quest ने दूसरा स्थान हासिल किया है और Elite Gaming तीसरे स्थान पर रहा है। पहला स्थान हासिल करने पर Top Esports को $180,000 (लगभग 1,23,93,t800 रुपये) का कैश प्राइज मिला है। इस टीम ने टूर्नामेंट में 344 स्कोर हासिल किया था। Team X-Quest इस टूर्नामेंट में पिछले दो दिनों से लगातार पहले स्थान पर बनी हुई थी।

We now have our official #PMCO 2019 Global Finals sponsored by Vivo champions, TOP ESPORTS! Congratulations to the team, what an amazing finish! 🏆 Thanks for watching: https://t.co/bPTVSAIkAT pic.twitter.com/Wl0lX8FCFl

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 28, 2019