गारी टोकन आधारित शॉर्ट वीडियो मोबाइल ऐप चिंगारी की तरफ से ‘चिंगारी सुपरस्टार्स’ प्रतियोगिता के विजेताओं की 7 अप्रैल 2022 को घोषणा की गयी थी. छपरा, बिहार के रंजन सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया था जिन्हें 1 करोड़ रुपये मूल्य के गारी टोकन दिए गए थे. आज दिनांक 25 अगस्त को रंजन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर साझा किया के वे चिंगारी से जीती हुई राशि से एक स्टूडियो का निर्माण कर रहे हैं और उन्होंने चिंगारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “चिंगारी है तो हम है”. रंजन जैसे ही ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई क्रिएटर्स को चिंगारी क्रिएटिविटी दिखाने का प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है.Also Read - Onmobile investment: ऑनमोबाइल ने वीडियो ऐप चिंगारी में किया 95 करोड़ का निवेश

चिंगारी के सह-संस्थापक और सीईओ सुमित घोष ने कहा, “मैं रंजन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस राशि का उपयोग एक स्टूडियो बनाने के लिए किया है. रंजन जैसे कलाकार न केवल चिंगारी एप्प का उपयोग कर आर्थिक तौर पर मज़बूत बन रहे है बल्कि देश के करोड़ों क्रिएटर्स के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं. मुझे इस बात की ख़ुशी है के चिंगारी एप्प देशभर के छोटे बड़े कस्बों से आ रहे क्रिएटर्स को फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जोकि हमारा लक्ष्य है.”

Work is going on in my Studio From @Chingari_IN Money #gari

Chingari Hai Too Ham Hai @sumitgh85 @jimmyhumania pic.twitter.com/yaa2PJu3KV

