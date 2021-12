Christmas Gift Idea 2021: क्रिसमस के त्योहार पर हर तरफ रौनक (Christmas Day 2021) देखने को मिलती है. आजकल क्रिसमस के मौके पर एक-दूसरे को गिफ्ट देने का भी चलन है. (Christmas Gift) बाजार में आपको कई गिफ्ट विकल्प मिल जाएंगे. लेकिन इनमें से बेस्ट गिफ्ट का चयन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अगर (Gift Under Rs 500) आप क्रिसमस के मौके पर अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स (Best Gift Option Under Rs 500) को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए गैजेट बेस्ट विकल्प हो सकते हैं. (Christmas Day) क्योंकि आपको बाजार में कम कीमत वाले कई ऐसे (Christmas 2021) गैजेट एक्सेसरीज मिल जाएंगे जो कि उपयोगी होंगे. (Tech News Hindi) आज हम आपको 500 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध होने वाले ऐसे ही कुछ एक्सेसरीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आप क्रिसमस के मौके पर गिफ्ट कर सकते हैं.Also Read - Disney+ Hotstar ने पेश किया 49 रुपये वाला प्लान, Amazon Prime और Netflix को मिलेगी जबरदस्त टक्कर

लैपटॉप स्टैंड

आजकल अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ऐसे में यदि आप टेबल चेयर का उपयोग नहीं करते तो आप लैपटॉप पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए आप लैपटॉप स्टैंड देख सकते हैं. क्रिसमस के मौके पर आप अपने दोस्त को गिफ्ट में लैपटॉप स्टैंड दे सकते हैं. बाजार में लैपटॉप स्टैंड 499 रुपये में शुरुआती में आसानी से मिल जाएंगे.

पावर बैंक

स्मार्टफोन का उपयोग करते समय कई बार ऐसे मौके पर बैटरी खत्म हो जाती है जहां आपको कोई चार्जिंग विकल्प नहीं मिलता. ऐसे में पावर बैंक बेहद उपयोगी साबित होते हैं. क्रिसमस पर 500 रुपये से कम कीमत में पावर बैंक खरीद कर आप अपनों ​को​ गिफ्ट कर सकते हैं.