वैकेशन पर जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिये अच्छी खबर है. क्लियर ट्रिप (Cleartrip) आज रात से भारत का सबसे बड़ा ट्रैवल सेल लाइव करने जा रहा है. वैसे बता दें कि Cleartrip के Indias Biggest Travel Sale का लाभ फ्लिपकार्ट यूजर भी उठा सकते हैं. आज रात से फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल शुरू हो रही है और इसपर Cleartrip का सेल ऑफर भी मौजूद है. यानी यूजर्स, फ्लिपकार्ट पर जाकर Cleartrip की सेल का लाभ उठा सकते हैं.

Cleartrip सेल का लाभ आज रात फ्लिपकार्ट के प्लस मेम्बर्स ही उठा पाएंगे. हालांकि 23 सितंबर से 30 सितंबर तक यह सभी के लिये खुली रहेगी.

It's time to start TAKING trips. Now at the lowest fares. India's Biggest Travel Sale goes live tonight! #Cleartrip #IndiasBiggestTravelSale #BBD #CleartripxFlipkartBigBillionDays pic.twitter.com/ATcUDlcQ5P

— Cleartrip (@Cleartrip) September 21, 2022