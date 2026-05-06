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CMF Watch 3 Pro: सिंगल चार्ज पर 13 दिनों तक चलेगी Nothing की ये घड़ी, GPS के साथ मिल रहे हैं ये जबरदस्त फीचर्स

CMF Watch 3 Pro: CMF by Nothing ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच CMF Watch 3 Pro लॉन्च कर दी है. ये घड़ी सिंगल चार्ज पर 13 दिनों तक चलेगी.

Published date india.com Published: May 6, 2026 8:28 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
CMF Watch 3 Pro
CMF Watch 3 Pro

CMF Watch 3 Pro: Nothing की सब-ब्रांड CMF by Nothing ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच CMF Watch 3 Pro लॉन्च कर दी है. यह वॉच खासकर उन लोगों के लिए लाई गई है जो फिटनेस, हेल्थ और स्मार्ट फीचर्स एक साथ चाहते हैं. इसकी कीमत ₹6,999 रखी गई है, जिससे यह बजट में एक अच्छा ऑप्शन बनती है.

कीमत और कहां मिलेगी

इस स्मार्टवॉच की बिक्री 8 मई 2026 से शुरू होगी. यूजर्स इसे Flipkart, कंपनी की वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं. इस प्राइस में इतने फीचर्स मिलना इसे और भी खास बनाता है, जिससे यह बजट स्मार्टवॉच मार्केट में अच्छी टक्कर देती है.

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डिजाइन और डिस्प्ले

CMF Watch 3 Pro में गोल डायल के साथ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है. इसमें मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह मजबूत और हल्की दोनों रहती है. इसे पूरे दिन आराम से पहना जा सकता है. साथ ही, इसमें अलग-अलग वॉच फेस और स्ट्रैप ऑप्शन मिलते हैं, जिससे आप इसे अपने स्टाइल के हिसाब से बदल सकते हैं.

AI फीचर्स और हेल्थ ट्रैकिंग

इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसके AI फीचर्स हैं. इसमें AI रनिंग कोच दिया गया है, जो वर्कआउट के दौरान गाइड करता है. इसके अलावा, इसमें हार्ट रेट, स्लीप और एक्टिविटी ट्रैकिंग जैसे जरूरी फीचर्स भी हैं. यानी आप अपनी हेल्थ पर आसानी से नजर रख सकते हैं और फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं.

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GPS, बैटरी और परफॉर्मेंस

इसमें ड्यूल-बैंड GPS दिया गया है, जिससे रनिंग या साइक्लिंग के दौरान लोकेशन ट्रैकिंग ज्यादा सही मिलती है. साथ ही, Bluetooth कॉलिंग और नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. कंपनी का दावा है कि यह वॉच एक बार चार्ज करने पर करीब 13 दिन तक चल सकती है, जो इस कीमत में काफी अच्छा बैटरी बैकअप माना जाता है.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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