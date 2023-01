कंपनी ने महिला को नौकरी से निकाला, 50% हाइक के साथ तीन दिन में मिली दूसरी नौकरी

पिछले साल दुनिया भर की आईटी कंपनियों में शुरू हुई छंटनी का सिलसिला, इस साल भी थमने का नाम नहीं ले रहा. इसी बीच एक महिला को उसकी कंपनी ने निकाल दिया, लेकिन भाग्यशाली थी कि उसे नौकरी से निकाले जाने के तीन दिन बाद ही नई नौकरी का ऑफर मिल गया. उसने अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद लोगों की खूब प्रतिक्रिया आ रही है.

Twitter यूजर बेबीकोर्टफिट्स (babyCourtfits) ने अपना अनुभव ट्विटर पर शेयर किया, लाइफ अपडेट: मंगलवार को मुझे फायर कर दिया गया और शुक्रवार को 50 फीसदी हाइक के साथ मुझे दूसरी नौकरी मिल गई. वो भी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन और ज्यादा PTO के साथ. ये एक रिमाइंडर है, जो आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं या कौन होना चाहिए. दूसरों की राय से अपने ऊपर या अपने हुनर पर सवाल खड़ा ना करें.