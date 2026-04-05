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कंटेंट क्रिएशन में शुरू करना चाहते हैं स्टार्टअप्स? जाने भारत सरकार की कितनी योजनाएं करेगी मदद

Content Creator Startups scheme: भारत सरकार ऑरेंज इकोनॉमी के जरिए कंटेंट क्रिएशन को लगातार प्रमोट कर रही है. सरकार लोकल ना केवल कंटेंट क्रिएटर्स को मंच दे रही बल्कि उन्हें अपने आइडिया और बिजनेस पार्टनरशिप भी अवेलेबल करा रही है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

Published date india.com Published: April 5, 2026 5:37 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Content creators startup indian government scheme
ऑरेंज इकोनॉमी के जरिए कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा दे रही सरकार

Indian government schemes for content creators: भारत सरकार अपने कई प्रोग्राम्स और इनिसिएटिव के जरिए कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट कर रही है, चाहे वह डीडी न्यूज पर कंटेंट क्रिएटर्स शो हो या WAVES प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को मंच प्रदान करना हो. सरकार ऑरेंज इकोनॉमी के तहत अपने क्रिएटर्स को ग्लोबल मंच देने की तैयारी में भी है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

क्या है ऑरेंज इकोनॉमी?

ऑरेंज इकोनॉमी (Orange Economy) का अर्थ, उस इकोनॉमी से है जहां कमाई क्रिएटिविटी और बौद्धिक संपदा (IP) के इर्द-गिर्द घूमती है. ऑरेंज इकोनॉमी को डेवलप करने के प्रयास में भारत सरकार अब मीडिया, एंटरटेनमेंट, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट को एक कमोडिटी मान रही है, जिसका गोल देश की प्रतिभा को तकनीक के साथ जोड़कर रोजगार और निर्यात के नए रास्ते खोलना है.

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प्रसार भारती का क्रिएटर्स कॉर्नर

सरकार के कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट करने के लक्ष्य के तहत ही प्रसार भारती ने क्रिएटर्स कॉर्नर शुरू किया है. क्रिएटर्स कॉर्नर में माइक्रो-इंफ्लुएंसर्स अपने शो को डीडी न्यूज और डीडी नेशनल जैसे फेमस गवर्मेंट चैनलों पर दिखा सकते हैं.

WAVES समिट

वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) के जरिए भारत खुद को कंटेंट क्रिएशन का ग्लोबल हब बना रहा है. इस समिट का विजन क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड है, जो भारतीय क्रिएटर्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स और फिल्म मेकर्स से कनेक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है. उम्मीद है कि ये समिट फाइनेंसिंग और ग्लोबल आउटरीच की कमियों को दूर कर क्रिएटिव इकोनॉमी को एक मुकाम पर ले जाएगा.

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स्टार्टअप्स और WaveX

कंटेंट सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने WaveX जैसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहां स्टार्टअप्स अपने आइडिया इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हैं. बता दें कि भारत सरकार ने मुंबई के IICT में पहला WaveX इनक्यूबेशन सेंटर भी तैयार किया है. इस सेंटर पर क्रिएटर्स अपने स्क्रिप्ट, म्यूजिक और एनिमेशन राइट्स (IP) को बेच या बिजनेस पार्टनरशिप के सहारे प्रमोट कर सकते हैं.

बजट 2026 में कंटेंट सेक्टर

केंद्रीय बजट 2026-27 में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर को डेवलप करने की बात कही गई है. वहीं, सरकार ने पहले ही 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोलने की घोषणा की है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक 20 लाख स्किल्ड कंटेंट किएटर्स प्रोफेशनल्स तैयार करने की है. इसके अलावा, गूगल और यूट्यूब के साथ मिलकर 15,000 क्रिएटर्स को AI सीखने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जा रही है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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