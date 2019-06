Coolpad Cool 3 Plus: Coolpad ने भारत में अपने पोर्टफोलियों को बढ़ाते हुए Cool 3 Plus स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। यह फोन Cool 3 का अप्रेडिड स्मार्टफोन है, जिसे फरवरी में लॉन्च किया गया था। Cool 3 Plus ड्यूड्रॉप डिस्प्ले के साथ आता है। Cool 3 Plus के साथ कंपनी ने Cool 3 का हाई रैम और स्टोरेज वेरिएंट भी लॉन्च किया है। हम आपको यहां Cool 3 Plus की सभी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं।

Cool 3 Plus Price and specifications

Cool 3 Plus का 2जीबी रैम वेरिएंट 5,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है, वहीं इसके 3जीबी रैम की कीमत 6,499 रुपये है। यह स्मार्टफोन 2 जुलाई को अमेजन पर बिक्री के लिए आएगा। वहीं Cool 3 के 4जीबी रैम को 7,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन अगस्त से ऑफलाइन स्टोर में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Coolpad Cool 3 Plus को थिन बेजल्स के साथ पेश किया गया है।

फोन में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों का फीचर है। स्मार्टफोन के बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन में 5.71-inch डिस्प्ले है। HD+ स्क्रीन रिजॉल्यूशन के साथ इसे एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स के साथ पेश किया गया है। फोन में octa-core MediaTek Helio A22 processor के साथ पेश किया गया है।

स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट में 2जीबी रैम और 16जीबी की स्टोरेज दी गई है। इसका हाई एंड वेरिएंट 3जीबी रैम और 32जीबी स्टोरेज के साथ आता है। फोन के बैक में 13मेगापिक्सल का एआई पावर्ड प्राइमरी कैमरा है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, dual-SIM slots, Wi-Fi, Bluetooth और A-GPS जैसे फीचर्स हैं। कंपनी ने स्मार्टफोन में 3,000mAh Li-ion बैटरी दी है। कंपनी भारत में एंट्री सेगमेंट के जरिए भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है।