Coolpad COOL 3 PLUS Review: चाइनीज कंपनी Coolpad ने हाल में भारत में अपना एक और एंट्री लेवल स्मार्टफोन Coolpad COOL 3 PLUS को लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुए COOL 3 का अपग्रेडिड स्मार्टफोन है। कंपनी ने COOL 3 PLUS को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसका एक वेरिएंट 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 5,999 रुपये है। वहीं इसका एक और वेरिएंट भी है जिसमें 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज है जिसकी कीमत 6,499 रुपये है। हमने इसके 3 GB रैम वाले वेरिएंट का कुछ दिन इस्तेमाल किया है, जिसका कलर ओशियन ब्लू था और यह है हमारा रिव्यू…

डिजाइन और डिस्प्ले

Coolpad COOL 3 PLUS फस्ट इंप्रेशन में आपको एक प्रीमियम फोन दिखाई देगा, अगर आप इसकी ब्रांडिंग को नहीं देखेंगे, जो बैक पर दी गई है। कंपनी ने इसके बैक में कलरफुल ग्रेडिएंट बैक के ट्रेंड को ही फॉलो किया है। फोन का बैक ब्राइट ग्रेडिएंट बैक के साथ आता है, जो लाइट की शेड के साथ अपने कलर में चेंज करता रहता है।

फोन के फ्रट में कंपनी ने बड़ी ड्यूड्रॉप नॉच के साथ मोटी चिन दी है। फ्रंट से देखने में फोन साधारण लुक देता है, लेकिन इसका बैक स्टाइलिश है जिसे आज 10 से 15 हजार के स्मार्टफोन में भी फॉलो किया जा रहा है। स्मार्टफोन का बैक ग्लास फिनिश के साथ आता है, जिसका यह प्लास्टिक ही है, जो ग्लास फिनिश जैसे लुक देता है।

Coolpad COOL 3 PLUS में 5.71 इंच HD+ डिस्प्ले है, जिसके फ्रंट में ड्यूड्रॉप नॉच है। नॉच में फ्रंट कैमरा और उसके ऊपर ईयरपीस दिया गया है। फोन का डिस्प्ले ब्राइट है और इसका व्यूइंग एंगल भी ठीक-ठाक है। बाहर सनलाइट में भी फोन की स्क्रीन अच्छे से काम करती है। ओवरऑल स्मार्टफोन की डिस्प्ले इसकी कीमत को जस्टीफाई करती है।

फोन के राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर की हैं और इसकी लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट है। आप या दो इसमें दो सिम लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रोएसडी कार्ड। फोन के नीचे स्पीकर ग्रिल और माइक्रोयूएसबी पोर्ट की जगह है। फोन के टॉप पर आपको 3.5mm ऑडियो पोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन के बैक में LED फ्लैश के साथ सिंगल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा फोन के बैक में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है। फोन की कीमत इसके डिस्प्ले और डिजाइन को जस्टीफाई करती है।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर

Coolpad COOL 3 PLUS में 2.0GHz Media Tek (Helio A22) क्वॉड कोर प्रोसेसर दिया गया है। आप इसमें अपने डेली टास्क आसानी से कर सकते हैं। स्मार्टफोन की मल्टी टास्किंग भी ठीक-ठाक है। हालांकि अगर आप इसमें ज्यादा बड़े साइज वाली ऐप्स को एक साथ खोलेंगे तो आपको स्विचिंग में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। फोन की परफॉर्मेंस को अगर नॉर्मल वेब-ब्राउजिंग और ऐप्स, कॉल करने में इस्तेमाल किया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोन में गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए को सबवे सर्फर, एंग्री बर्ड जैसे गेम्स आप इसमें आसानी से खेल सकते हैं। लेकिन PUBG खेलने वालों के लिए यह फोन उपयुक्त नहीं है। अगर आप PUBG Mobile को सबसे कम ग्राफिक्स सेटिंग में भी चलाते हैं तो आपको लैग का इश्यू आएगा।

कंपनी ने फोन में 3,000mAh की बैटरी दी है, जो आपको नॉर्मल यूसेज में एक दिन का बैटरी बैक अप दे देती है। लेकिन अगर आप इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको इसे एक दिन में दो बार चार्ज करना पड़ सकता है। Coolpad COOL 3 PLUS में एंड्रॉइड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जिसके ऊपर Cool UI की स्किन है। फोन में ब्लोटवेयर्स ऐप्स नहीं है जो काफी फायदेमंद है। फोन में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर है जो औसतन काम करते हैं। स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथ एक्सपीरियंस देता है।

कैमरा परफॉर्मेंस

Coolpad COOL 3 PLUS के बैक में 13 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा सेटअप है। फोन का कैमरा आर्टफिशियल इंटेलीजेंस के साथ आता है। यह बैकग्राउंड और एनवायरमेंट के हिसाब से कलर प्रोडक्शन को सेट करता है। फोन के बैक कैमरे में ब्यूटी, फेसक्यूट, GIF जैसे कई मोड्स और फ्लिटर आपको मिल जाएंगे। डे लाइट में स्मार्टफोन के रियर कैमरा से काफी उम्दा पिक्चर मिली।



हालांकि लो लाइट में कैमरा की पिक्चर औसतन है। क्लिक की गई फोटो में नॉइज साफ तौर पर देखा जा सकता है। जूम करने पर भी कई फोटो की क्वॉलिटी औसतन थी जिसे आप अपने सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको बोके मोड का भी ऑप्शन मिलता है जिसका रिजल्ट दिन की रौशनी में शानदार था। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसका रिजल्ट भी रियर कैमरा जैसा है। अच्छी रौशनी में स्मार्टफोन के कैमरे से अच्छी पिक्चर आती है, लेकिन लो लाइट में खींची गई पिक्चर अच्छी नहीं है। हालांकि कीमक के हिसाब से इसकी कैमरा क्वॉलिटी ठीक कही जा सकती है।

खरीदें या नहीं

Coolpad COOL 3 PLUS उन लोगों के लिए एक अच्छा फोन साबित हो सकता है जो या तो एंट्री सेगमेंट में फोन खरीदना चाहते हैं या फिर पहली बार कोई सस्ती कीमत में स्मार्टफोन का विकल्प तलाश रहे हैं। इसका एक वेरिएंट 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 5,999 रुपये है। वहीं इसका एक और वेरिएंट भी है जिसमें 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज है जिसकी कीमत 6,499 रुपये है। ऐसे में 5,999 रुपये के शुरुआती वेरिएंट के साथ यह वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। ऑफलाइन मार्केट में यह फोन किलर साबित हो सकता हैं जहां आज भी लोग स्मार्टफोन को उसके स्टाइलिश पैटर्न और कैमरे के दम पर खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि ऑनलाइन स्पेस में Redmi7A, Realme C2, Infinix Smart Plus 3 जैसे कई ऑप्शन इसके मुकाबले के लिए खड़े हैं।