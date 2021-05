देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार अब तेजी लोगों तो वैक्सीन की सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रही है. ताकि अधिक से अधिक लोगो कों वैक्सीनेशन मिल सके. वैक्सीनेशन की इस रफ्तार में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शामिल किया गया है. यानि अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के इस माहौल में आप बाहर जाने से बच रहे हैं तो ऐसे में WhatsApp की मदद करेगा. WhatsApp की मदद से आप अपने नजदीकी COVID-19 वैक्सीन सेंटर के बारे में पता कर सकते हैं. Also Read - Nubia Z30 Pro Launch: दमदार बैटरी और Snapdragon 888 प्रोसेसर से है लैस

कुछ समय पहले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए Ministry of Health, Govt Of India ने एक WhatsApp नंबर जारी किया था. इस नंबर पर आपको COVID-19 वैक्सीन सेंटर और वहां वैक्सीनेशन स्लॉट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी. आइए जानते हैं WhatsApp के इस नंबर पर कैसे प्राप्त करें सारी डिटेल.

ऐसे करें WhatsApp पर मैसेज