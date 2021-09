Covid Vaccination Slot: देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है. सरकारी की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके. इसके लिए कई ऐप व विकल्प भी पेश किए जा चुके हैं. वहीं केंद्री स्वास्थ्य मंत्री ने अब लोगों की सुविधा के लिए बेहद ही खास पहल शुरू की है. जिसके तहत अब आप Google पर ही कोविड वैक्सीन के बारे में सर्च कर सकते हैं. सर्च करने के साथ ही आप वैक्सीन स्लॉट भी बुक कर सकते हैं. ये प्रक्रिया बेहद ही आसान और सुविधाजनक है. क्योंकि Google का इस्तेमाल हर कोई करता है और वैक्सीन स्लॉट बुक करने के लिए आपको किसी अन्य ऐप पर जाने की भी जरूरत नहीं है.Also Read - Amazon Daily Quiz 2 September 2021: अमेजन पर आसान सवालों का जवाब देकर जीत सकते हैं 50 हजार रुपये

Google पर सर्च करें वैक्सीन स्लॉट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से Google पर पेश किए गए इस नए फीचर की जानकारी शेयर की है. साथ ही यह भी बताया है कि इसे किस तरह उपयोग कर सकते हैं. Google पर जाकर 'covid vaccine near me' सर्च करें. इसके बाद आपको अपने नजदीकी वैक्सीन सेंटर और वहां वैक्सीन की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी मिलेगी. स्लॉट बुक करने के लिए 'Book Appointment' पर क्लिक करें. Google ने जानकारी दी है कि अभी तक देशभर में 13,000 से अधिक लोकेशन्स पर यूजर्स द्वारा वैक्सीन उपलब्धता की जानकारी के साथ ही स्लॉट बुक किए जा चुके हैं.

The @MoHFW_INDIA has taken yet another significant initiative to enhance access to #COVID19 vaccine:

🔎 Search ‘covid vaccine near me’ on Google

✅ Check availability of slots & more

💉 Use ‘Book Appointment’ feature to book a slot

📖 More details: https://t.co/zsI9A5fkCp

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 1, 2021