फोन उठाते ही खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट! भारत में तेजी से फैल रहा है साइबर फ्रॉड का नया तरीका...जानिए पूरा मामला
Cyber Crime In India: भारत में साल दर साल साइबर क्राइम के मामले तेजी बढ़ रहे हैं. ऐसे में साइबर स्कैमर्स ने ठगी का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिसमें आपके पास एक कॉल आएगा, जैसे ही जवाब देने के लिए आप फोन उठाते हैं आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा.
Fake Call Scam: भारत में साइबर क्राइम के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं. ठग लोगों को फंसाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. आजकल एक ऐसा खतरनाक फ्रॉड सामने आया है, जिसमें सिर्फ एक फोन कॉल से बैंक अकाउंट खाली हो जाता है. यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है. साइबर अपराधी अब चुपचाप, भरोसे से बात करके लोगों को ठग रहे हैं. एक कॉल आती है, एक मैसेज दिखता है और कुछ ही मिनटों में बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है. इस फ्रॉड के लिए स्कैमर्स लोगों का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं. इस स्टोरी में हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं.
ठगों को डेटा कैसे मिलता है?
इस साइबर अटैक का लोग शिकार हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है. ठगों के पास आपका मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, बैंक का नाम या हाल की खरीदारी की जानकारी पहले से मौजूद रहती है. यह डेटा फर्जी ऐप्स, नकली वेबसाइट्स, डेटा लीक या कॉल सेंटर की लीड लिस्ट से इकट्ठा किया जाता है. जब ठगों को सही जानकारी मिल जाती है, तब वे कॉल करते हैं. सामने वाला खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस, CBI या टेक सपोर्ट कर्मचारी बताता है. उसकी आवाज़ में पूरा आत्मविश्वास होता है और बात बहुत प्रोफेशनल लगती है.
एक गलती और अकाउंट हो जाएगा खाली
कॉल पर बताया जाता है कि आपके अकाउंट से कई धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी मिली है और इसकी वजह से आपके नाम पर शिकायत दर्ज है या आपका बैंक अकाउंट और सिम बंद हो सकता है. कई बार डर के साथ-साथ लालच भी दिया जाता है, जैसे रिफंड, इनाम या किसी खास ऑफर का झांसा. यहीं से इंसान घबरा जाता है. डर की वजह से वह सवाल पूछने के बजाय सामने वाले की बात मानने लगता है. ठग कहते हैं कि समस्या तुरंत हल करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करें या किसी लिंक पर क्लिक करें. ये ऐप और लिंक देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन असल में फोन का पूरा कंट्रोल ठगों को दे देते हैं.
कैसे होता है स्कैम?
जैसे ही स्क्रीन शेयर चालू होता है या OTP बताया जाता है, ठगी शुरू हो जाती है. बैंक अकाउंट से पैसे निकलने लगते हैं, UPI ट्रांजैक्शन हो जाते हैं और कई मामलों में पीड़ित के नाम पर लोन तक ले लिया जाता है. यह सब इतनी तेजी से होता है कि व्यक्ति संभल भी नहीं पाता. हैरानी की बात यह है कि इस ठगी का शिकार सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और टेक्नोलॉजी समझने वाले लोग भी हो रहे हैं. ठग किसी सिस्टम को नहीं, बल्कि इंसान के भरोसे और डर को निशाना बनाते हैं.
कैसे बरतें सावधानी?
इन साइबर हमलों के पीछे काम करने वाले लोग VPN, फर्जी सिम कार्ड और विदेशी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है. नुकसान सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता. मानसिक तनाव बढ़ता है और कई लोग शर्म या डर के कारण शिकायत भी नहीं करते. साइबर एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि कोई भी बैंक, पुलिस या सरकारी एजेंसी फोन पर OTP, स्क्रीन शेयर या ऐप डाउनलोड करने को नहीं कहती. अगर कोई ऐसा कहे, तो तुरंत कॉल काट दें और संबंधित बैंक या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें. सतर्क रहना ही इस नए साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है.
