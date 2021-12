Smart TV in India: Daiwa ने अपने स्मार्ट टीवी सेगमेंट (Daiwa Smart TV) को एक्सपेंड करते हुए भारतीय बाजार में दो 4K स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं. इसमें 4K UHD Smart TV D55U1WOS और 4K UHD Smart TV D43U1WOS शामिल हैं. ये टीवी 43 इंच और 55 इंच मॉडल में उपलब्ध होंगे. इसमें यूजर्स को इनबिल्ट ThinQ AI वॉयस फीचर की सुविधा मिलेगी. (4K Smart TV Price in India) साथ ही खास बात है कि इन में (Best Smart TV Under Rs 35000) स्मार्ट टीवी स्पोर्ट्स बेज़ेल लेस डिजाइन का उपयोग गया है और इनके साथ यूजर्स यूजर्स को मैजिक रिमोट मिलेगा. आइए जानते हैं Daiwa के 4K स्मार्ट टीवी की कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus Nord CE 5G पर मिल रहा है 13,000 रुपये का डिस्काउंट, ऐसे उठा सकते हैं लाभ

Daiwa 4K UHD Smart TV D43U1WOS, 4K UHD Smart TV D55U1WOS: कीमत और उपलब्धता

Daiwa 4K UHD Smart TV D43U1WOS में 43 इंच की डिस्प्ले साइज दी गई है और इसे भारतीय बाजार में 34,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. वहीं 4K UHD Smart TV D55U1WOS की कीमत 49,999 रुपये है और यह 55 इंच स्क्रीन साइज में पेश किया गया है. ये दोनों स्मार्ट टीवी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही देशभर के सभी रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे. इनके साथ एक साल की कंप्लीट वारंटी और एक साल की पैनल वारंटी मिलेगी.

Daiwa 4K UHD Smart TV D43U1WOS, 4K UHD Smart TV D55U1WOS: फीचर्स

Daiwa 4K UHD Smart TV D43U1WOS, 4K UHD Smart TV D55U1WOS में स्क्रीन साइज के अलावा अन्य सभी फीचर्स लगभग एक समान हैं. ये स्मार्ट टीवी 43 इंच और 55 इंच में आते हैं और इनमें Ultra-HD 4K रेजोल्यूशन दिया गया है जो कि 3,840×2,160 पिक्सल है. साथ ही यह Quantum Luminit+ तकनीक से लैस है.

ये स्मार्ट टीवी LG के webOS TV पर काम करते हैं और इनमें ThinQ AI voice फीचर दिया गया है. इन्हें Al quad-core प्रोसेसर पर पेश किया गया है और 1.5GB रैम के साथ 8GB इंटरनल स्टोरेज की सुविधा मौजूद है. इसके अलावा 4K UHD स्मार्ट टीवी में यूजर्स को HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) और MEMC फीचर सपोर्ट भी मिलेगा. सबसे खास बात है कि इनमें यूजर्स को शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और यह इनबिल्ट एलेक्सा वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट के साथ आते हैं.