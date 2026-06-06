Explainer: 4000 की फ्लाइट टिकट के लिए देने पड़ रहे हैं 5500 रुपये, जानिए कैसे टिकट बुकिंग के नाम पर काटी जा रही है आपकी जेब?

Online Ticket Booking: ऑनलाइन टिकट बुकिंग आज लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. फ्लाइट, ट्रेन या होटल बुक करते समय हम अक्सर सबसे सस्ता विकल्प खोजते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में टिकट की कीमत 4000 रुपये दिखाई देती है और पेमेंट के समय यह बढ़कर 5500 रुपये तक पहुंच जाती है. ऐसे में लोगों को लगता है कि शायद टैक्स या किसी अन्य शुल्क की वजह से रकम बढ़ी है. हालांकि कई मामलों में इसके पीछे एक खास डिजिटल तरीका काम करता है जिसे डार्क पैटर्न कहा जाता है.
डार्क पैटर्न वेबसाइट और ऐप्स की ऐसी डिजाइन तकनीक होती है जो यूजर को बिना पूरी जानकारी दिए अतिरिक्त सेवाएं खरीदने या ज्यादा पैसे देने के लिए प्रेरित करती है. कई बार यूजर को पता भी नहीं चलता कि उसके बिल में कौन-कौन से अतिरिक्त शुल्क जुड़ चुके हैं. इसका मकसद ग्राहक से ज्यादा रकम वसूलना होता है. यही वजह है कि उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े विशेषज्ञ लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं.
जब आप टिकट बुक करते हैं तो शुरुआत में केवल बेस किराया दिखाई देता है. जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, कई अतिरिक्त विकल्प अपने आप जुड़ जाते हैं. इनमें सीट चुनने का शुल्क, यात्रा बीमा, सुविधा शुल्क और कैंसिलेशन कवर जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं. कई बार ये विकल्प पहले से टिक किए हुए रहते हैं. अगर यूजर ध्यान नहीं देता तो ये सभी शुल्क अंतिम बिल में जुड़ जाते हैं और टिकट की कीमत अचानक काफी बढ़ जाती है.
डार्क पैटर्न का सबसे आम तरीका बास्केट स्नीकिंग माना जाता है. इसमें आपके कार्ट में बिना पूछे कोई अतिरिक्त सेवा जोड़ दी जाती है. उदाहरण के तौर पर टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस या डोनेशन अपने आप जुड़ सकता है. कई बार इसे हटाने का विकल्प छोटा या कम दिखाई देने वाला होता है. जल्दबाजी में लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते और अतिरिक्त पैसे चुका देते हैं.
कुछ वेबसाइट्स ऐसी स्थिति बनाती हैं जहां यूजर को लगता है कि अतिरिक्त सेवा लेना जरूरी है. सीट चयन के दौरान हर सीट पर शुल्क दिखाया जाता है और बिना सीट चुने आगे बढ़ना मुश्किल लगता है. इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म शुरुआत में कम कीमत दिखाते हैं लेकिन पेमेंट पेज पर पहुंचते ही सुविधा शुल्क जोड़ देते हैं. इससे ग्राहक को अंतिम समय में ज्यादा रकम चुकानी पड़ती है.
उपभोक्ता मामलों से जुड़े नियमों के अनुसार किसी ग्राहक से छिपे हुए शुल्क लेना या भ्रामक तरीके अपनाना सही नहीं माना जाता. इसी वजह से संबंधित एजेंसियां ई-कॉमर्स और ट्रैवल वेबसाइट्स पर नजर रख रही हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई भी हो सकती है. फिर भी यूजर्स को खुद सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हर अतिरिक्त शुल्क को पहचानना सबसे पहले ग्राहक की जिम्मेदारी बन जाता है.
जब भी ऑनलाइन टिकट बुक करें, पेमेंट से पहले पूरे बिल को ध्यान से पढ़ें. देखें कि कहीं कोई अतिरिक्त सेवा अपने आप तो नहीं जुड़ गई है. अगर कोई विकल्प जरूरी नहीं है तो उसे हटाएं. जल्दबाजी में पेमेंट करने से बचें और अंतिम राशि की जांच जरूर करें. अगर आपको लगता है कि किसी प्लेटफॉर्म ने गलत तरीके से शुल्क वसूला है, तो उसकी शिकायत संबंधित उपभोक्ता मंच पर की जा सकती है. थोड़ी सावधानी आपकी अच्छी-खासी बचत कर सकती है.
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