Amazon Redmi 8A Dual soap bar: Amazon पर चल रही Great Indian Festival सेल में बड़ी संख्या में लोगों ने कम कीमत पर स्मार्टफोन खरीदे, लेकिन दिल्ली के एक शख्स को ऐमजॉन की सेल में नया फोन खरीदना महंगा पड़ गया. इस शख्स ने सेल में Redmi 8A Dual स्मार्टफोन ऑर्डर किया था, लेकिन उसे फोन की जगह मोबाइल के बॉक्स में कपड़े धोने वाला साबुन मिला. पीड़ित शख्स ने ट्विटर पर इसकी शिकायत की है. Also Read - अमेजन को बड़ी राहत, अदालत ने कहा- रिलायंस को कारोबार नहीं बेच सकता है फ्यूचर ग्रुप

91mobiles की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के नमन वैश ने ऐमजॉन सेल के दौरान एक्सचेंज ऑफर के तहत नया Redmi 8A Dual स्मार्टफोन ऑर्डर किया था. 25 अक्टूबर को नमन का ऑर्डर उनके घर डिलिवर हुआ. जब उन्होंने फोन का बॉक्स ओपन किया, तो उनके होश उड़ गए. Redmi 8A Dual के बॉक्स में नमन को रिन साबुन मिला. Also Read - Amazon Happiness Upgrade Days: Amazon की ग्रेट इंडियन सेल के साथ शुरू हुई Happiness Sale, मिल रही है बंपर छूट

इसके बाद नमन ने ऐमजॉन को टैग करते हुए इसकी तस्वीरें ट्वीट की. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैंने 24 अक्टूबर को एक्सचेंज ऑफर में MI redmi 8A dual ऑर्डर किया था, जिसकी जगह मुझे रिन साबुन डिलिवर हुआ है. ऐमजॉन कृपया ग्राहकों का भरोसा न तोड़े और इस समस्या का समाधान निकाले. Also Read - Amazon Delivery Boy Held For Cheating: डिलीवरी ब्वॉय ने ग्राहक का Phone किसी और को बेचा, शिकायत हुई और फिर...

I have order MI redmi 8A dual on 24 October in exchange and today we gave our old phone in exchange to delivery boy and received an empty box with a #rin soup bar

Dear Amazon please don't break consumer's trust and get this thing resolve

Attaching images @amazonIN @AmazonHelp pic.twitter.com/ANNwWqr48L

— Naman Vaish (@vaish_naman) October 25, 2020