मेट्रो कार्ड रखने की झंझट खत्म! अब आपका फोन ही बन जाएगा आपका कार्ड, यहां देखें स्टेप-बॉय-स्टेप गाइड

Delhi Metro Virtual Smart Card: क्या आप भी रोज मेट्रो से सफर करते हैं और मेट्रो कार्ड भूल जाने या खो जाने की टेंशन में रहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है अब आपका फोन ही मेट्रो कार्ड का काम कर देगा.

Delhi Metro Virtual Smart Card: क्या आप भी रोज मेट्रो से सफर करते हैं और मेट्रो कार्ड भूल जाने या खो जाने की टेंशन में रहते हैं? कभी-कभी तो टिकट के लिए लंबी लाइन में लगना भी मजबूरी बन जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब आपका स्मार्टफोन ही मेट्रो कार्ड का काम करेगा और आप बिना फिजिकल कार्ड या टिकट के मेट्रो में आसानी से सफर कर सकेंगे. दरअसल, दिल्ली मेट्रो ने डिजिटल सुविधा को और आसान बनाते हुए Virtual Smart Card की सुविधा शुरू की है. कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप अपने फोन को ही मेट्रो कार्ड में बदल सकते हैं.

कैसे बनाएं फोन को मेट्रो कार्ड बनाना?

अब मेट्रो स्टेशनों पर QR कोड आधारित टिकटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसी तकनीक की मदद से फोन में ऐसा QR कोड जनरेट किया जाता है, जिसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है.

Virtual Smart Card से जुड़ी अहम बातें-

इसे हर ट्रिप के लिए दोबारा जनरेट करने की जरूरत नहीं होती

रिचार्ज खत्म होने तक एक ही QR कोड से सफर किया जा सकता है

न मेट्रो कार्ड रखने की जरूरत, न टिकट काउंटर की लाइन

फोन में इंस्टाल करना होगा ये ऐप?

फोन को मेट्रो कार्ड बनाने के लिए आपको Delhi Metro Sarthi App डाउनलोड करना होगा. यह ऐप पहले Momentum 2.0 के नाम से जाना जाता था. ये ऐप आपको Android (Play Store) और iOS (App Store) दोनों प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, इस ऐप के जरिए आप Virtual Smart Card बना सकते हैं और डिजिटल तरीके से मेट्रो में सफर कर सकते हैं.

Virtual Smart Card बनाने के आसान स्टेप्स

सबसे पहले अपने फोन में Delhi Metro Sarthi App डाउनलोड करें

मोबाइल नंबर डालकर OTP के जरिए लॉग इन करें

ऐप के होम पेज पर मौजूद Virtual Smart Card विकल्प पर क्लिक करें

कम से कम 150 रुपये का रिचार्ज करें

रिचार्ज होते ही आपके फोन में Reusable QR Code एक्टिवेट हो जाएगा

अब यही QR कोड मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट पर स्कैन करके इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्या हैं इस सुविधा के फायदे?

मेट्रो कार्ड खोने या भूलने की टेंशन खत्म

टिकट काउंटर पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं

एक ही QR कोड से बार-बार सफर

पूरी तरह कैशलेस और डिजिटल सुविधा

समय और मेहनत दोनों की बचत

इन यात्रियों के लिए है सबसे ज्यादा फायदेमंद

रोज मेट्रो से सफर करने वाले यात्री

ऑफिस गोअर्स और स्टूडेंट्स

जो डिजिटल पेमेंट और स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं

