Dell XPS 13 (9310) Price in india: Dell ने इंडियन मार्केट में नया XPS 13 लैपटॉप लॉन्च कर दिया. Dell XPS 13 9310 लैपटॉप में 11th-जेनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर दिया गया है. यह देश में लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर के साथ उपलब्ध चुनिंदा लैपटॉप में से एक है. XPS सीरीज का यह नया लैपटॉप जुलाई में भारत में लॉन्च हुए XPS 13 (9300) का अपग्रेडेड मॉडल है. Also Read - डेल, जीप, एलआईसी भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड: रिपोर्ट

कीमत और उपलब्धता (DELL XPS 13 (9310) Price and Availability)

Dell XPS 13 9310 लैपटॉप को Intel core i5 और Intel core i7 वेरियंट में पेश किया गया है. i5 वेरियंट की कीमत 1,50,990 रुपये है. अमेजन और डेल एक्सक्लूसिव स्टोर से इस वेरियंट को खरीदा जा सकता है. लैपटॉप के i7 वेरियंट का दाम 2,15,498 रुपये है. यह जनवरी में मार्केट में उपलब्ध होगा. Also Read - dell laptop and pc at Rs 1 only | अब सिर्फ 1 रूपए में आप खरीद सकेंगे लैपटॉप और पीसी!!

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स (Dell XPS 13 9310 Specifications and features)

Dell XPS 13 9310 लैपटॉप में 13.4-इंच फुल HD डिस्प्ले दिया गया है. डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन है. इसमें 11th-जेनरेशन Intel Core i5-1135G7 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज दिए गए हैं.

डेल के इस लेटेस्ट लैपटॉप में वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.1, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और माइक्रो-एसडी कार्ड रीडर जैसे फीचर्स हैं. XPS 13 में 2.25 मिलीमीटर एचडी वेबकैम दिया गया है. इसमें 4-लेंस डिजाइन का यूज किया गया है और इसमें नॉइज रिडक्शन फीचर दिया गया है, जो वेबकैम की इमेज क्वॉलिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है.

डेल का दावा है कि Dell XPS 13 (9310) में दी गई बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 14 घंटे तक का बैकअप देने में सक्षम है. यह बैटरी 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. लैपटॉप का वजन 1.27 किलोग्राम है.