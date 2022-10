दिवाली का त्योहार (Diwali) बस आने ही वाला है. दिवाली का सेलीब्रेशन धनतेरस के साथ शुरू होता है. इस बार धनतेरस 22 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है और यह भी मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे साथ मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. इसलिए उस दिन सुनार की दुकानों में भीड़ भी खूब रहती है. अगर आप इस बार धनतेरस पर सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप ये शुभ काम ऑनलाइन कर सकते हैं. सोने के ट्रेडिशनल गहने और सिक्का खरीदने की बजाय आप इस बार डिजिटल सोना खरीद सकते हैं. आप Google Pay और Paytm के जरिये ऑनलाइन डिजिटल सोने की खरीदारी कर सकते हैं. Also Read - Dhanteras पर भूलकर भी न खरीदें ये 7 चीजें, साथ चलने लगेगा दुर्भाग्य

एकस्पर्ट भी डिजिटल गोल्ड में निवेश की सलाह देते हैं. क्योंकि यह गहने खरीदारी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है. इसके ना तो खोने या चोरी होने का डर है और ना ही ह्रास के नाम पर वैल्यू कम होगी. ऑनलाइन इसे रखने का कोई स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं है और आप इसे जब चाहे बेच भी सकते हैं. इसमें आपको मेकिंग चार्ज या कोई दूसरा चार्ज भी नहीं देना होगा, जैसा कि आप गहने खरीदते वक्त देते हैं. अगर आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आप Google Pay और Paytm के जरिये कर सकते हैं. यहां स्टेप बाई स्टेप जानिये कि आप कैसे निवेश कर सकते हैं. Also Read - Dhanteras 2022 Date and Timing: कब है धनतेरस? नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Digital Gold: Google Pay से ऐसे खरीदें

1. Google Pay खोलें और New पर टैप करें.

2. खोज बार में, गोल्ड लॉकर दर्ज करें. फिर सर्च बटन प्रेस करें.

3. गोल्ड लॉकर टैप करें और फिर खरीदें पर क्लिक करें. सोने का मौजूदा बाजार खरीद मूल्य (कर सहित) दिखाई देगा. खरीदारी शुरू करने के बाद यह कीमत 5 मिनट के लिए लॉक रहती है, क्योंकि खरीदारी की कीमत पूरे दिन में बदल सकती है.

4. जितना सोना आप खरीदना चाहते हैं, उसे INR में दर्ज करें. यह ध्यान दिया जा सकता है कि आपके द्वारा खरीदे जा सकने वाले सोने के कुल मूल्य की कोई सीमा नहीं है. लेकिन एक दिन में आप एक रुपये से 50,000 रुपये तक का ही सोना खरीद सकते हैं.

5. चेक मार्क टैप करें और फिर दिखाई देने वाली विंडो में अपनी पसंदीदा भुगतान विधि चुनें.

6. भुगतान करने के लिए प्रोसीड टैप करें. लेन-देन की पुष्टि होने के बाद, सोना कुछ ही मिनटों में आपके लॉकर में दिखाई देना चाहिए. यह ध्यान दिया जा सकता है कि लेन-देन संसाधित होने के बाद आप खरीदारी रद्द नहीं कर सकते. हालांकि, आप इसे मौजूदा बाजार मूल्य पर वापस बेच सकते हैं. Also Read - Gold buying on dhanteras : धनतेरस पर सोना खरीदना क्यों माना जाता है शुभ, पढ़ें पर्व पर सोने की खरीदारी के पीछे की कहानी

Digital Gold: Paytm से ऐसे खरीदें सोना

1. अपने मोबाइल फोन पर पेटीएम ऐप खोलें और ऑल सर्विसेज सेक्शन में जाएं.

2. सर्च बार में जाएं और गोल्ड टर्म सर्च करें और उस पर क्लिक करें.

3. विकल्पों में से चुनें – राशि में खरीदें या ग्राम में खरीदें और फिर वह राशि दर्ज करें जिसे आप खरीदना चाहते हैं और आगे बढ़ें पर क्लिक करें.

4. डिजिटल सोना खरीदने के लिए खरीदारी पूरी करें. आप पेटीएम वॉलेट, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं.