Discount on Apple iPhone XR in Flipkart sale: इस फेस्टिवल सीजन नया iPhone खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट दिवाली सेल (Flipkart Big Diwali Sale) में शानदार मौका है. फ्लिपकार्ट की सेल में Apple iPhone XR 37 हजार रुपये से कम में मिल रहा है. आइए आपको इस ऑफर के बारे में बताते हैं. Also Read - Discount on iPhones in Flipkart Big Diwali Sale: फ्लिपकार्ट की नई सेल में कितने सस्ते मिलेंगे iPhone? जानें यहां

iPhone XR को फ्लिपकार्ट पर 36,999 रुपये में लिस्ट किया गया है, जिसमें बैंक ऑफर शामिल है. वहीं, बिना बैंक ऑफर के यह फोन 39,999 रुपये में उपलब्ध है. ऐपल के इस शानदार फोन को हर महीने 6,167 रुपये की नो-कॉस्ट-ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं. Also Read - Flipkart iPhone Days सेल ऑफर्स : iPhone XR, iPhone 11, iPhone 8 पर मिल रहा डिस्काउंट

Also Read - AMAZON GREAT INDIAN FESTIVAL SALE 2019 का आज आखिरी दिन: ये 5 हैं बेस्ट स्मार्टफोन डील्स

Apple iPhone XR Specifications (आईफोन XR की खूबियां)

Apple iPhone XR में 6.1-इंच रेटिना लिक्विड डिस्प्ले दिया गया है. इसमें A12 Bionic चिपसेट मिलता है. यह आईफोन iOS 12 पर काम करता है, जिसे iOS 13 में अपग्रेड किया जा सकता है.

iPhone XR के रियर में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 7 मेगापिक्सल का कैमरा है. इसमें फेस आईडी, बैरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर मिलते हैं.

iPhone SE पर भी मिल रही छूट

इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ iPhone SE फ्लिपकार्ट की सेल में 32,999 रुपये में मिल रहा है. बैंक ऑफर के तहत इस पर 3 हजार रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद यह 29,999 रुपये में खरीद सकते हैं. ऐपल का यह किफायती आईफोन A13 Bionic चिप, 4.7 इंच रेटिना HD डिस्प्ले और 12 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ आता है. यह iOS 13 पर काम करता है.