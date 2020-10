Discount on iPhones in Flipkart Big Diwali Sale: फ्लिपकार्ट की हाल में खत्म हुई बिग बिलियन डेज सेल में भारी डिस्काउंट के चलते Apple iPhone की काफी डिमांड रही. ई-कॉमर्स कंपनी अब बिग दिवाली सेल लेकर आ रही है, जिसमें फोन्स पर तगड़ी छूट मिलेगी. बिग बिलियन डेज सेल में आईफोन खरीदने से चूक गए हैं, तो फ्लिपकार्ट की 29 अक्टूबर से शुरू हो रही दिवाली सेल में एक बार फिर सस्ते में आईफोन खरीदने का मौका है. यहां हम आपको Flipkart Big Diwali Sale में iPhone पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में बता रहे हैं. Also Read - Flipkart Big Diwali Sale: LG G8X पर फिर भारी डिस्काउंट, 24990 रुपये में मिलेगा 70 हजार वाला यह स्मार्टफोन

iPhone XR

फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल में iPhone XR पर 12,501 रुपये की छूट मिलेगी. 52,500 रुपये की ओरिजनल कीमत वाला यह आईफोन सेल में 39,999 रुपये में बेचा जाएगा. iPhone XR को हर महीने 6,334 रुपये की नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीदा जा सकेगा.

iPhone SE

ऐपल के इस किफायती आईफोन पर फ्लिपकार्ट की नई सेल में 9,501 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग के अनुसार, iPhone SE की ओरिजनल कीमत 42,500 रुपये है, जबकि दिवाली सेल में इसे 32,999 रुपये में बेचा जाएगा. ऐपल का यह किफायती आईफोन पावरफुल A13 Bionic चिप के साथ आता है.

iPhone XR की खूबियां

iPhone XR में 6.1 इंच की स्क्रीन दी गई है. इसमें 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग जैसी जरूरतों के लिए फोन के फ्रंट में 7 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. यह आईफोन A12 Bionic चिप प्रोसेसर के साथ आता है. iPhone XR

iOS 12 पर काम करता है, जिसे iOS 13 में अपग्रेड किया जा सकता है.

Apple iPhone SE में क्या है खास?

iPhone SE में 4.7 इंच रेटिना HD डिस्प्ले दिया गया है. फोन में पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल का कैमरा है. फ्रंट में 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है. कम दाम वाला यह आईफोन पावरफुल A13 Bionic चिप प्रोसेसर के साथ आता है. आईफोन SE वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट है. यह iOS 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है.