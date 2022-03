यदि आप भी खरीदना चाहते थे नया स्मार्ट टीवी और कर रहे थे ऑफर का इंतजार तो हो जाइए तैयार. होली को देखते हुए अमेजन एक शानदार सेल पेश कर रहा है. अमेजन पर फैब टीवी फेस्ट (Fab TV Fest) चल रहा है. अमेजन कई स्मार्ट टीवी पर 55 प्रतिशत तक की छूट पर दी जा रही है. Amazon सेल में रेडमी से लेकर सोनी, और एलजी तक के स्मार्टटीवी को छूट पर खरीदा जा सकता है. अमेजन की तरफ से यह सेल 14 मार्च 2022 तक चलेगी..तो जान लीजिए किस कंपनी की किस स्मार्ट टीवी पर आपको मिल रही है शानदार डील..Also Read - iFFalcon K61 4K TV Price: iFFalcon लाया तीन शानदार स्मार्ट TV, जानें कितनी है कीमत

Samsung 43 inch Crystal 4K Ultra

सैमसंग की इस स्मार्ट टीवी पर 15,910 रुपये की छूट मिल रही है. इस टीवी में आपको 4K UHD (3840 x 2160) रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है. टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स, Blu-ray स्पीकर्स, और 1 USB पोर्ट मिलता है. इसमें Prime Video, Hotstar, Netflix, Zee5 जैसे ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड मिलते हैं. इसे आप 1,741 रुपये महीना की EMI पर खरीद सकते हैं. बात करें इनके कीमत की तो इसे आप 36,990 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं. Also Read - Nokia TV vs OnePlus TV Q1 vs Mi TV 4X 2020: कीमत, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स में ये हैं अंतर

Beston 32 inch HD Ready

21,999 रुपये की कीमत में आने वाली इस स्मार्ट टीवी को आप अमेजन ऑफर के जरिए मात्र 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं. यदि एक बार में आप पूरा पैसा नहीं देना चाहते हैं तो इस टीवी को आप 565 रुपये महीना की EMI पर भी खरीद सकते हैं. फीचर्स की बात करें तो टीवी में 1366×768 पिक्सल रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है. टीवी में कनेक्टिविटी के लिए 3 HDMI पोर्ट और 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं. इसमें Netflix, Prime Video, Zee5, Oxygen Play, Eros Now, JioCinema, SonyLiv, Youtube, Hungama, Hotstar जैसे ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड हैं. Also Read - iFFalcon Days सेल का आज आखिरी दिन, 10,499 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदें Android TV

Mi 32 inch HD Ready

बजट रेंज की स्मार्ट टीवी में काफी पहले कदम रखने वाली कंपनी Mi की 32 इंच स्मार्ट टीवी मॉडल पर 4500 रुपये की छूट मिल रही है. टीवी में 1366×768 पिक्सल रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसमें बिल्ट-इन वाई-फाई, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज़्नी+हॉटस्टार जैसे ऐप्स, एंड्राइड टीवी 9.0 का सपोर्ट और Google असिस्टेंट का फीचर मिलता है. कनेक्टिविटी के लिए 3 HDMI पोर्ट और 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं. इसमें 20 वाट आउटपुट वाले स्पीकर्स दिए गए हैं. एक बार में पूरा पैसा चुकाने की जगह इस टीवी को भी आप 730 रुपये महीना की EMI पर खरीद सकते हैं.

iFFALCON 43 inch 4K Ultra HD

इस स्मार्ट टीवी पर 23,000 रुपये की छूट मिल रही है. इसे आप 1,176 रुपये महीना की EMI पर खरीद सकते हैं. 4K रिजोल्यूशन और HDR 10 सपोर्ट वाली इस एंड्राएड टीवी में Netflix, Google Assistant, Amazon Video, YouTube जैसे ऐप्स पहले से हैं. शानदार साउंड के लिए 24W स्पीकर आउटपुट मिलते हैं, जो डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करते हैं. इसकी कीमत 24,990 रुपये है.

OnePlus 32 inch Y Series

वन प्लस स्मार्ट टीवी में 1366×768 पिक्सल रिजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसमें Netflix, YouTube, Prime video जैसे ऐप्स पहले से मौजूद हैं. शानदार साउंड के लिए 20W स्पीकर आउटपुट मिलते हैं. इस टीवी पर 4100 रुपये की छूट मिल रही है. EMI पर खरीदने के लिए 748 रुपये महीना देना होगा.

SONY 55″ 4k

सोनी की 55 इंच 4k रेज्योल्यूशन वाली यूएचडी गूगल टीवी को 71,990 रुपये में खरीद सकते हैं. बिना डिस्काउंट के अमेजन पर इसकी कीमत 1,09,900 रुपये दिखाई जा रही है.

LG 50″ 4K

एलजी की 50 इंच वाली 4K UHD स्मार्ट टीवी को 41,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसकी सामान्य कीमत 64,990 रुपये दिखाई जा रही है.

इनके अलावा कोडेक, VU जैसी कंपनियों की स्मार्ट टीवी को भी ऑफर में खरीद सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए अमेजन वेबसाइट पर देख सकते हैं.