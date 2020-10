Discount on TV in Amazon Flipkart sale: स्मार्ट TV खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में शानदार मौका है. Amazon Great Indian Festival 2020 और Flipkart Big Billion Days 2020 सेल में स्मार्ट TV पर तगड़ी छूट मिल रही है. सेल के दौरान Samsung, Oneplus, Realme, Mi और LG जैसी कंपनियों के स्मार्ट TV 15 हजार रुपये से भी कम में उपलब्ध हैं. यहां हम आपको इन कंपनियों के 15 हजार रुपये से कम दाम में मिल रहे 32 इंच के स्मार्ट TV के बारे में बता रहे हैं. Also Read - Amazon Great Indian Festival Sale: बाप रे बाप... ये क्या... 1.20 लाख का टीवी 40 हजार में

Samsung 32-इंच HD रेडी LED स्मार्ट TV (UA32T4340AKXXL)

सैमसंग का यह 32 इंच का स्मार्ट TV फ्लिपकार्ट की सेल में 14,499 रुपये में मिल रहा है. इस स्मार्ट टीवी में आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनीलिव समेत अन्य ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा. इसमें 2 HDMI पोर्ट और 1 USB पोर्ट मिलते हैं. सैमसंग का यह स्मार्ट टीवी Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. Also Read - Flipkart Big Billion Days 2020: TV खरीदने का शानदार मौका, फ्लिपकार्ट की सेल में 30 हजार रुपये तक डिस्काउंट

Realme 32-इंच HD रेडमी LED स्मार्ट ऐंड्रॉयड TV

रियलमी का 32 इंच का यह स्मार्ट टीवी फ्लिपकार्ट पर 11,999 रुपये में मिल रहा है. यह ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इसमें 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिलते हैं. रियलमी का यह स्मार्ट TV 1 जीबी रैम, 8 जीबी स्टोरज, 4 स्पीकर्स और डॉल्बी साउंड टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इसमें आपको Netflix,YouTube, Prime Video और Disney+Hotstar समेत अन्य ऐप्स मिलेंगे.

Mi 4A PRO 32-इंच HD रेडमी LED स्मार्ट ऐंड्रॉयड TV

शाओमी का यह 32 इंच का स्मार्ट टीवी फ्लिपकार्ट की सेल में 13,499 रुपये में मिल रहा है. ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले इस टीवी में Google Assistant और Chromecast जैसे फीचर्स हैं. इस टीवी में 1 जीबी रैम, 8 जीबी स्टोरेज और 2 स्टीरियो स्पीकर हैं. शाओमी के इस टीवी में Disney+Hotstar, Zee5, Netflix और Prime Video समेत अन्य कई ऐप्स का सपोर्ट मिलता है.

OnePlus HD रेडी LED स्मार्ट ऐंड्रॉयड TV 32Y1

वनप्लस का यह स्मार्ट टीवी ऐमजॉन पर 13,990 रुपये में मिल रहा है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिलते हैं. वनप्लस का यह स्मार्ट टीवी ऐंड्रॉयड टीवी 9 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इसमें भी Netflix, YouTube और Prime video समेत लगभग सभी प्रमुख ऐप्स का सपोर्ट मिलता है.

LG 32-इंच HD रेडी LED स्मार्ट TV 2020 Edition (32LM565BPTA)

फ्लिपकार्ट की सेल में एलजी का यह स्मार्ट टीवी भी 15 हजार रुपये से कम में मिल रहा है. WebOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला यह टीवी 14,499 रुपये में मिल रहा है. इसमें 1 जीबी रैम, 8 जीबी स्टोरेज और 2 स्पीकर मिलते हैं. इस टीवी में कई साउंड मोड दिए गए हैं. इसमें आपको Netflix, Prime Video, Disney+Hotstar और Youtube समेत लगभग सभी प्रमुख ऐप्स मिलेंगे.