फेस्टिवल सीजन के दौरान कंपनियां ग्राहकों के लिए धमाकेदार डिस्काउंट पेश कर रही हैं। चाइनीज टेक कंपनी Xiaomi की वेबसाइट पर इन दिनों Diwali With Mi सेल चल रही है। शाओमी की वेबसाइट mi.com पर यह सेल 4 अक्टूबर तक चलेगी। सेल के दौरान शाओमी के कई सारे स्मार्ट टीवी धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहे हैं। सेल के दौरान हर रोज 12 बजे कंपनी के तीन स्मार्ट टीवी Mi TV 4A (40 इंच), Mi TV 4X (43 इंच) और Mi TV 4X (65 इंच) सेल पर आएंगे। कंपनी ने इन चारों स्मार्ट टीवी को भारत में कुछ दिन पहले ही लॉन्च किए हैं। इन्हें 17,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकते हैं। वहीं HDFC के कार्ड से पेमेंट करने पर बॉयर्स को 10 पर्सेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है।

Mi Smart TV Sale Price and Offers

शाओमी ने इन तीनों स्मार्ट टीवी को कुछ दिन पहले ही भारत में लॉन्च किया है। इन टीवी में कंपनी का सबसे बड़ा स्मार्ट टीवी Mi TV 4X (65 इंच) भी है। इस 65 इंच वाले टीवी को कंपनी भारत में 54,999 रुपये की कीमत में बेच रही है। इसके साथ ही Mi TV 4X का 43 इंच वाला मॉडल को 24,999 रुपये में बेच रही है। नए टीवी में कंपनी का Mi TV 4A (40 इंच) टीवी सेल के दौरान 17,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Xiaomi Mi TV 4X 65: Specifications and Features

Mi TV 65इंच टीवी को 4K HDR पैनल के साथ लॉन्च किया गया है। इनमें 10 बिट डिस्प्ले है। शाओमी इस टीवी में MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) टेक्नोलॉजी दे रही है, जिसे रियल्टी फ्लो भी कहा जाता है। TV का साउंड आउटपुट 20W है और Dolby + DTS-HD audio output सपोर्ट करता है।Mi TV 4X सीरीज में आपको विविज पिक्चर इंजन, इन हाउस इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। टीवी की सेल 29 सितंबर से शुरू होगी।

दूसरे Mi TVs की तरह 65-inch Mi TV 4X भी एंड्रॉइड पर ऑपरेट होते है जो PatchWall UI के साथ आते हैं। इस बार आपको टीवी में अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स का नेटिव सपोर्ट भी मिल रहा है। टीवी में quad-core प्रोसेसर के साथ 2जीबी रैम और 16जीबी की इंटरनल स्टोरेज है। टीवी में तीन HDMI ports, one AV port, two USB ports, one Ethernet और S/PDIF port का ऑप्शन है।

वहीं 43-inch मॉडल जो 4K HDR 10-bit डिस्प्ले और 50-inch 4K HDR 10-bit डिस्प्ले के साथ आता है। दोनों टीवी 20W आउटपुट के साथ आते हैं और यह Dolby + DTS-HD audio को सपोर्ट करते हैं। ये एंड्रॉइड टीवी पैचवॉल यूआई के साथ आते हैं।