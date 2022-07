अगर आप 25000 के भीतर जबरदस्त फीचर वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो आपका इंतजार खत्म गया है. ग्लोबल मार्केट में DOOGEE ने आज 25 जुलाई को बजट रेंज में कई डिवाइस लॉन्च किए हैं. इसमें DOOGEE S89 Pro रग्ड फोन, DOOGEE S61 सीरीज, DOOGEE X97 सीरीज और D11 और D09 स्मार्टवॉच शामिल हैं. कंपनी जो DOOGEE S89 Pro रग्ड स्मार्टफोन लॉन्च किया है, वह 12000mAh बैटरी से लैस है. सिर्फ बैटरी ही नहीं, इस फोन में ऐसे जबरदस्त फीचर्स हैं, जिसे देख कर लोगों के मुंह से ओएमजी निकल गया. इसके फीचर्स पर एक नजर डालें. Also Read - स्वर्ग के खोज में निकला चीन, लॉन्च किया अंतरिक्ष स्टेशन का पहला लैब मॉड्यूल

-6.3 इंच का FHD+ डिस्प्ले

-MediaTek P90 प्रोसेसर

-8GB RAM

-256GB स्टोरेज

-64MP Sony प्राइमरी कैमरा

-12,000mAh बैटरी

-65W फास्ट चार्जिंग

