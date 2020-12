Download FAUG Mobile, How to Pre-register for FAUG Mobile online, Registration For FAUG Mobile, Download APK: PUBG Mobile के बदले मेड इन इंडिया गेम FAUG Mobile को लेकर एक बड़ी खबर है. FAUG Mobile के लिए कल यानी 29 दिसंबर से प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. वैसे अभी तक यह गेम लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन इसने अभी से ही कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. करीब एक माह पहले इस गेम का ऑफिशियल टीचर रिलीज हुआ था.

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गेम के लिए कुछ ही घंटों के भीतर 10 करोड़ से अधिक यूजर्स प्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. हालांकि अभी इस बैटल रॉयल गेम (battle royale game) के रिलीज को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

FAUG Game को ऐसे करें डाउनलोड (How to Download FAUG Game)

जब तक गेम लॉन्च नहीं होगा तब तक आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं. गेम के लॉन्च होने के बाद आप FAUG Mobile की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे APK लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. आप इसे APP स्टोर भी डाउनलोड कर सकते हैं. अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इस गेम को लॉन्च नहीं किया गया है. अभी तक इस गेम के बारे में जो भी जानकारी सामने आ रही है वो इसके प्रोमोटर nCore Games की वेबसाइट www.ncoregames.com के जरिए सामने आ रही है.

FAUG Mobile के लिए प्री रजिस्ट्रेशन पहले से ही शुरू हो चुका है. प्रोमोटर्स के मुताबिक इस गेम के लिए पहले की 10 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. गूगल प्ले स्टोर (GOOGLE PLAY STORE) के जरिए प्री-रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है.

कब रिलीज होगा FAUG (FAUG release date)

FAUG Mobile के प्रोमोटर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक डेट नहीं बताई है. पहले इस गेम के इसी साल रिलीज होने की बात कही जा रही थी. अब इस साल में केवल दो दिन बचे हैं ऐसे में लगता है कि अब इसे नए साल में ही लॉन्च किया जाएगा.

PUBG Mobile से अलग है FAUG Mobile

FAUG Mobile एक मेड इन इंडिया गेम है. कुछ माह पहले भारत में PUBG Mobile को बैन किए जाने के बाद से इस गेम की चर्चा खूब होने लगी है. PUBG Mobile की तरह यह भी एक बैटल रॉयल गेम है. इस गेम के लिए गूगल प्ले स्टोर Google Play स्टोर पर जो मौजूदा लिंक है वो केवल प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए है. प्री-रजिस्ट्रेशन करा लेने पर यूजर्स को गेम लॉन्च होने का नोटिफिकेशन आ जाएगा.

FAUG Mobile Download APK: किसी भी अन्य गेम की तरह FAUG Mobile Download APK भी गेम के लॉन्च होने के बाद ही उपलब्ध होगा. अभी तक गेम लॉन्च नहीं हुआ है इसलिए FAUG Mobile Download APK भी उपलब्ध नहीं है.