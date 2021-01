download The Mandalorian free online full in Hindi: ‘बिट टोरेंट’ का इस्तेमाल कर 2020 में वेब सीरीज ‘द मंडलोरियन’ सबसे अधिक बार ‘डाउनलोड’ की गई, जिसके साथ ही यह साल का सबसे बड़ा ‘पाइरेटिड शो’ भी बन गया. ‘टोरेंट फ्रीक’ के एक विशलेषण में यह दावा किया गया है.

‘पाइरेटिड शो’ से तात्पर्य यहां शो को उसके मूल मंच (ओटीटी) की बजाय ‘बिट टोरेंट’ या अन्य माध्यम (साइट) से डाउनलोड करके देखे जाने से है. ‘द मंडलोरियन’ सीरिज का दूसरा सीजन दिसम्बर 2020 में ‘डिज़नी+’ पर रिलीज हुआ था.

इससे पहले 2019 में खत्म हुआ ‘एचबीओ’ का मशहूर शो ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ अन्य साइटों से सबसे अधिक डाउनलोड किया गया शो था. ‘टोरेंट फ्रीक’ केवल ‘बिट टोरेंट’ से डाउनलोड की गई सीरिज या फिल्मों का आकलन करता है.

क्या है ‘द मंडलोरियन’ ? (What is The Mandalorian)

‘द मंडलोरियन’ एक अमेरिकी स्पेस वेस्टर्न टेलीविजन सीरीज है. यह स्टार वार्स फ्रैंचाइजी की पहली लाइव-एक्शन सीरीज है, जो रिटर्न ऑफ द जेडी (1983) की घटनाओं के पांच साल बाद शुरू हुई. इस सीरीज में टाटइल कैरेक्टर पेड्रो पास्कल हैं. मंडलोरियन एक अकेला बाउंटी शिकारी होता है जिसे “द चाइल्ड” को पुनः प्राप्त करने के लिए काम पर रखा जाता है.

