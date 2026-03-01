Hindi Technology

ट्रेन के सफर में खोया सामान या हुआ नुकसान! घर बैठे e-RCT पर रेलवे से मांगे मुआवजा, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

How e-RCT Works: भारतीय रेलवे ने e-RCT पोर्टल के जरिए रेलवे से मुआवजा प्रक्रिया को 100% डिजिटल बना दिया है. अब यात्री दुर्घटना, सामान के नुकसान या रिफंड के लिए घर बैठे याचिका दायर कर सकते हैं. इस पोर्टल पर सुनवाई भी ऑनलाइन होगी.

Indian Railways e-RCT system: ट्रेन के सफर के दौरान सामान का चोरी हो जाना, पार्सल का नुकसान होना या किसी दुर्घटना का शिकार होना किसी के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकता है. अब तक रेलवे से मुआवजा (Railway Compensation) पाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी. लोगों को ऑफिस के लगातार चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए e-RCT सिस्टम लांच किया है. इस सिस्टम के सहारे लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा कर उसका समाधान भी पा सकते हैं. रेल मंत्रालय के 52 सप्ताह में 52 सुधार कार्यक्रम के तहत, 26 फरवरी को e-RCT पोर्टल लॉन्च किया गया है. आइए जानते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है और यात्रियों को इसका क्या लाभ मिलेगा.

क्या है e-RCT सिस्टम?

ई-आरसीटी (Electronic Railway Claims Tribunal) एक पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो रेलवे दावा न्यायाधिकरण (Railway Claims Tribunal) की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन बनाता है, जिससे दावों के निपटारे में तेजी लाता है.

इस सिस्टम के तहत आप इन मामलों में दावा कर सकते हैं,

ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु या चोट लगने पर मुआवजा,

अप्रिय घटना, जैसे ट्रेन से अचानक गिरने, के मामले,

माल (Goods) या पार्सल के खोने या खराब होने पर,

किराये (Fare) या मालभाड़े (Freight) की वापसी (Refund),

e-RCT की मुख्य विशेषताएं

24/7 ई-फाइलिंग (E-Filing): अब याचिकाकर्ता दिन के किसी भी समय ऑनलाइन याचिका, हलफनामा और दस्तावेज जमा कर सकते हैं. आवेदन जमा होते ही SMS और ईमेल के जरिए कंफर्मेशन मैसेज मिल जाती है. वहीं, इसमें केस इंफॉर्मेशन सिस्टम स्वचालित रूप से केस आवंटित करता है और आपको वास्तविक समय (Real-time) में अपने केस की स्थिति ट्रैक करने की सुविधा देता है. भारत की सभी 23 RCT बेंचों को एक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है. अब आपको दस्तावेजों के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य भटकने की जरूरत नहीं है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, पहले यात्रियों को यह समझने में दिक्कत होती थी कि मामला किस बेंच में दर्ज करें, खासकर जब दुर्घटना किसी दूसरे राज्य में हुई हो, अब e-RCT के जरिए आप कहीं से भी दावा पेश कर सकते हैं.

स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खबर

रेलवे ने e-RCT के साथ-साथ RailTech Policy 2026 की भी घोषणा की है. इसका उद्देश्य रेलवे में नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देना है. इसमें रेलवे स्टार्टअप्स को 50% तक की फंडिंग प्रदान करेगा. नई तकनीकों और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए बड़ी अनुदान राशि दी जाएगी. रेलवे की सुरक्षा और दावों की जांच के लिए AI आधारित सिस्टम विकसित किए जाएंगे.

यात्रियों को कैसे होगा फायदा?

e-RCT सिस्टम से यात्रियों को बार-बार ट्रिब्यूनल जाने की जरूरत नहीं है, जिससे यात्रा और कानूनी खर्च कम होगा. ये डिजिटल सिस्टम प्रशासनिक विभागों से सीधा जुड़ा है, जिससे मुआवजा राशि सीधे आपके खाते में जल्दी आएगी. इसके अलावा, हर कदम पर ऑनलाइन अपडेट मिलने से बिचौलियों की समस्या भी दूर होगी.

